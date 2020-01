'컴백 D-3' 여자친구, 새 앨범 '回:LABYRINTH' 전곡 하이라이트 메들리 공개

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 걸그룹 여자친구가 새 앨범의 하이라이트 메들리를 공개했다.

여자친구는 31일(오늘) 0시 빅히트 레이블 유튜브 채널과 쏘스뮤직 SNS 채널을 통해 미니앨범 '回:LABYRINTH'의 하이라이트 메들리 영상을 선보였다.

공개된 영상에는 타이틀곡 '교차로 (Crossroads)'와 'Labyrinth', 'Here We Are', '지금 만나러 갑니다 (Eclipse)', 'Dreamcatcher', 'From Me' 총 6개 트랙의 음원 하이라이트와 콘셉트 포토 스케치가 함께 담겨있다.

여자친구의 파워풀한 보컬을 느낄 수 있는 'Labyrinth'를 시작으로 서정적인 분위기의 'Here We Are', 벅찬 느낌을 주는 '지금 만나러 갑니다 (Eclipse)', 감성적인 멜로디가 인상적인 'Dreamcatcher', 여섯 멤버의 음색이 돋보이는 'From Me', 강렬한 중독성을 안기는 타이틀곡 '교차로 (Crossroads)' 까지 여자친구만의 감성을 엿볼 수 있어 더욱 기대감을 높인다.

앞서 여자친구는 지난 앨범의 이야기들을 집약한 'A Tale of the Glass Bead : Previous Story'를 비롯해 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 등 완성도 높은 콘텐츠를 잇달아 공개하며 뜨거운 반응을 얻었다.

특히 새 미니앨범 '回:LABYRINTH'는 쏘스뮤직과 빅히트 엔터테인먼트의 협력으로 완성한 첫 앨범인 만큼 더욱 풍부해진 여자친구만의 음악적 서사를 음악, 퍼포먼스, 뮤직비디오 등을 통해 선보일 예정이다.

아울러 지난 30일 공개된 타이틀곡 '교차로 (Crossroads)' 뮤직비디오 티저는 공개 직후 트위터 월드와이드 실시간 트렌드 랭킹 3위에 오르며 여자친구의 컴백을 향한 글로벌 팬들의 관심을 입증했다.

한편, 여자친구는 내달 3일 오후 6시 국내 및 해외 온라인 음원 사이트를 통해 '回:LABYRINTH'의 전곡 음원을 공개한다.

