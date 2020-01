"압도적 고화질" "가장 큰 센세이션"… 세계서 인정 받아

LG전자 LG 올레드 TV

LG 올레드 TV는 ‘CES 2020’에서 TV부문 ‘CES 2020 최고상’을 포함해 약 90개의 CES 어워드를 수상했다. / LG전자 제공

LG 올레드 TV가 CES의 공식 어워드 파트너인 '엔가젯(Engadget)'이 선정한 TV부문 'CES 최고상'을 포함해 약 90개의 CES 어워드를 수상하며 글로벌 올레드 TV 시장을 선도하고 있다.



◇LG 올레드 TV, 6년 연속 'CES 최고상' 수상





LG전자는 화면이 위에서 아래로 내려오는 롤다운 방식과 아래서 위로 올라오는 롤업 방식의 올레드 TV를 CES 2020에서 선보여 관람객들의 시선을 사로잡았다. / LG전자 제공

인공지능 프로세서 ‘알파9 3세대(α9 Gen3)’를 탑재한 88형 ‘LG 시그니처 올레드 8K’. / LG전자 제공

LG전자는 월페이퍼(왼쪽), 롤러블 올레드 TV(가운데), 벽 밀착 디자인 올레드 TV(오른쪽) 등 공간을 재정의하는 올레드 TV만의 디자인 진화를 강조했다. / LG전자 제공

48인치 올레드를 포함한 20년형 LG 올레드 TV(모델명:CX)가 세계 최대 가전·IT 전시회 CES의 공식 어워드 파트너 '엔가젯(Engadget)'으로부터 TV부문 'CES 2020 최고상(The 2020 Best of CES Awards)'을 받았다. 이로써 LG 올레드 TV는 최종 후보에 오른 비지오(Vizio)의 OLED TV와 삼성전자 QLED TV를 제치고 최고 TV로 선정되며 6년 연속 CES에서 최고상을 수상했다.



또한 LG 올레드 TV는 'CES 2020'에서 '최고 혁신상'을 포함해 약 90개의 CES 어워드를 수상했다. 이번 전시회에서 LG 시그니처 올레드 R, LG 시그니처 올레드 8K, 벽 밀착 디자인의 올레드 TV(모델명:GX), 4K 올레드 TV(모델명:CX) 등 올레드 TV 주요 모델이 골고루 상을 받았다.



미국의 대표적인 시사주간지 '타임(Time)'은 LG 시그니처 올레드 8K를 'CES 최고 제품'으로 선정하면서 "'CTA'의 해상도 기준을 훨씬 뛰어넘는데다 업스케일링 기능이 인상적"이라고 극찬했다.



유력 IT 매체 '탐스가이드', '씨넷' 등도 LG 시그니처 올레드 8K를 CES 최고 제품으로 꼽았다. 탐스가이드는 벽 밀착 디자인 올레드 TV에 대해 "LG 올레드 TV가 보다 세련되고 슬림하게 업데이트됐다"며 호평했으며 'LG 시그니처 올레드 R'에 대해 미국 IT 매체 '씨넷(Cnet)'은 "지난 2년간 CES에서 선보인 TV의 가장 큰 센세이션"이라며 "미래가 다가왔다(Future is now)"고 찬사를 보냈다.



한편, LG 올레드 TV는 패널 뒤에 투명 강화유리를 적용한 '픽처온글래스(Picture on glass)', 마치 그림 한 장이 벽에 붙어 있는 듯한 '월페이퍼(Wallpaper)', 화면을 말았다 펼치는 세계 최초 '롤러블(Rollable)' 등 새로운 모습을 선보이며 진화를 거듭하고 있다.



또한 LG전자는 TV 디자인을 한 단계 진화시킨 '벽 밀착 디자인'을 올해 처음 선보였다. 이 디자인은 화면, 구동부, 스피커 등을 포함한 TV 전체를 벽에 완전히 밀착한 방식으로 기존 벽걸이 TV와는 차원이 다른 고급스러움을 제공한다.



◇외산 무덤인 일본에서도 최고상 받아… 한국 기업 최초



LG전자 '리얼 8K' 올레드 TV인 'LG 시그니처 올레드 8K(모델명:88Z9)'는 압도적 화질로 일본 전문가들에게도 최고 제품으로 인정받고 있다. 최근 일본 최고 권위 영상·음향 전문매체 '하이비(HiVi)'가 주관하는 어워드인 '하이비 그랑프리(HiVi Grand Prix)'에서 'LG 시그니처 올레드 8K'는 최고상에 해당하는 '금상(Gold Award)'을 수상했다.



외산 무덤인 일본에서 한국 TV가 일본 브랜드 제품을 제치고 금상을 받은 것은 이번이 처음이다.



특히 이번 수상은 화질에 민감하고 고해상도 TV에 대한 관심이 특히 높은 일본에서 LG 올레드 TV의 우수성을 인정받은 것이라 더욱 의미가 있다. '샤프(Sharp)'가 2017년 8K LCD TV를, '소니(Sony)'가 지난해 8K LCD TV를 각각 출시했지만 8K 올레드 TV를 출시한 것은 LG전자가 유일하다. 또한 LG 올레드 TV는 하이비가 추천하는 '베스트 바이(Best Buy)' 제품에도 2016년부터 4년 연속으로 선정되었다.