[인사] 통일부 외

입력 2020.01.30 03:00
▲통일부◇과장 전보▷대변인실 공보담당관 여상기
▲국방부▷기획관리관 한현수▷군공항이전사업단장 박승흥▷방위사업청 방위산업진흥국장(파견) 김성준▷군사시설기획관 윤현주▷사이버정책담당관 최민영▷군수관리관실 재난관리지원과장 이상옥▷국방전산정보원 관리〃 천기섭▷시설기획〃 신태복▷인력운영예산 담당관 신재연▷자원관리개혁〃 이광제▷국방전산정보원 자원정보화과장 최정익
▲행정안전부◇부이사관 승진▷상훈담당관 박대영▷민원제도혁신과장 김성규▷지역정보지원과장 임충현
▲농림축산식품부◇국장급 승진 및 파견▷농어업·농어촌특별위원회 사무국 부국장 박순연
▲관세청◇과장급 전보〈본청〉▷교역협력과장 채봉규▷위험관리센터장 김희리▷특수통관과장 김기동▷세원심사과장 김현정▷정보개발팀장 오현진〈세관장〉▷안양 김완조▷천안 한용우▷마산 김종웅▷구미 김종기▷동해 김혁▷여수 김정만
▲병무청◇부이사관 승진▷대변인 최정효▷운영지원과장 임태군
▲농촌진흥청◇고위공무원▷차장 이용범▷국립농업과학원장 김두호
▲산림청◇과(팀)장급 전보▷산림병해충방제과장 강혜영▷혁신행정담당관 김기현▷국제협력담당관 안병기▷해외자원담당관 함태식▷산림정책과장 하경수▷산림복지정책과장 정철호▷백두대간보전팀장 김주미▷영주국유림관리소장 김명종
▲금융감독원◇국·실장 직위부여▷총무국장 박광우▷공보실 국장 이보원▷국제국장 겸 금융중심지 지원센터 부센터장 김병칠▷비서실장 양진호▷핀테크혁신실장 김용태▷자금세탁방지실장 최인호▷금융그룹감독실장 박상원▷생명보험검사국장 양해환▷손해보험검사국장 차수환▷보험영업검사실장 이우석▷보험리스크제도실장 김봉균▷특수은행검사국장 박영규▷외환감독국장 김동현▷여신금융감독국장 정용걸▷상호금융감독실장 한홍규▷자본시장특별사법경찰 실장 황진하▷금융투자검사국장 함용일▷자산운용검사〃 최원우▷공시심사실장 김진국▷회계조사〃 홍순간▷회계기획감리실장 김은조▷금융상품분석〃 박종길▷연금감독〃 이상아▷금융교육국장 정형규▷포용금융실장 이창운▷신속민원처리센터 국장 김호종▷불법금융대응단〃 정기영▷민원분쟁조사실장 김동규▷부산울산지원장 김수헌▷경남〃 황정욱▷강원〃 이종환▷프랑크푸르트사무소장 조정석◇국·실장 전보▷기획조정국장 이근우▷인적자원개발실〃 서규영▷법무실〃 김정흠▷감독총괄〃 조영익▷제재심의〃 장진택▷정보화전략〃 장경운▷보험감독〃 강한구▷일반은행검사〃 김영주▷저축은행감독〃 서정호▷여신금융검사〃 김미영▷자본시장감독〃 이경식▷자산운용감독〃 박봉호▷기업공시〃 김태성▷자본시장조사〃 박선희▷특별조사〃 김영철▷금융소비자보호감독〃 홍길▷금융상품판매감독〃 성수용▷금융상품심사〃 김소연▷분쟁조정1〃 박종수▷〃2〃 김철웅▷보험사기대응단 실장 이용관▷감사실 국장 박성기▷감찰실〃 강선남▷대구경북지원장 황성윤▷광주전남〃 황남준▷대전충남〃 이관재▷충북〃 정규성▷동경사무소장 이재용
▲코스콤〈신규선임〉◇상무▷클라우드사업단장 권태혁◇본부장▷디지털전략본부장(전무이사) 엄재욱▷경영지원본부장(상무) 권형우▷디지털인증사업단장 김계영▷금융사업본부장 황선정▷IT인프라본부장 최병규▷데이터테크사업본부장 허수영
▲한국철도시설공단◇처장▷기술본부 통신 연규영▷인재개발연구원 기술연구 박종원◇부장▷홍보전략 정지은▷품질시험 신현일▷윤리경영 이창재▷세무회계 엄태준▷공사계약 김범수▷용역계약 신상훈▷철도산업정보센터 정진만▷일반철도처 사업PM2 김문수▷광역민자철도처 GTX TF 김준걸▷토목궤도 이상현▷선로배분 권호철▷건축설비개량 신승섭▷신호통신개량TF 신재범▷재산운영 오창환▷해외사업1처 동북아시아 박노민〈수도권본부〉▷건설안전 이경국〈영남본부〉▷건설안전 김재송▷시설개량 김대근▷시스템개량 서진식▷용지 김원식▷포항삼척PM2 유일륜〈호남본부〉▷호남권사업단 궤도PM 오재성〈강원본부〉▷건설안전 안종탁▷중앙선사업단 신호통신PM 박지하
▲한국해양수산개발원▷스마트해양수산총괄지원단장 최상희▷해운재건총괄지원단장 윤희성
▲EBS미디어▷상무이사 송선자
▲국방부▷기획관리관 한현수▷군공항이전사업단장 박승흥▷방위사업청 방위산업진흥국장(파견) 김성준▷군사시설기획관 윤현주▷사이버정책담당관 최민영▷군수관리관실 재난관리지원과장 이상옥▷국방전산정보원 관리〃 천기섭▷시설기획〃 신태복▷인력운영예산 담당관 신재연▷자원관리개혁〃 이광제▷국방전산정보원 자원정보화과장 최정익
▲행정안전부◇부이사관 승진▷상훈담당관 박대영▷민원제도혁신과장 김성규▷지역정보지원과장 임충현
▲농림축산식품부◇국장급 승진 및 파견▷농어업·농어촌특별위원회 사무국 부국장 박순연
▲관세청◇과장급 전보〈본청〉▷교역협력과장 채봉규▷위험관리센터장 김희리▷특수통관과장 김기동▷세원심사과장 김현정▷정보개발팀장 오현진〈세관장〉▷안양 김완조▷천안 한용우▷마산 김종웅▷구미 김종기▷동해 김혁▷여수 김정만
▲병무청◇부이사관 승진▷대변인 최정효▷운영지원과장 임태군
▲농촌진흥청◇고위공무원▷차장 이용범▷국립농업과학원장 김두호
▲산림청◇과(팀)장급 전보▷산림병해충방제과장 강혜영▷혁신행정담당관 김기현▷국제협력담당관 안병기▷해외자원담당관 함태식▷산림정책과장 하경수▷산림복지정책과장 정철호▷백두대간보전팀장 김주미▷영주국유림관리소장 김명종
▲금융감독원◇국·실장 직위부여▷총무국장 박광우▷공보실 국장 이보원▷국제국장 겸 금융중심지 지원센터 부센터장 김병칠▷비서실장 양진호▷핀테크혁신실장 김용태▷자금세탁방지실장 최인호▷금융그룹감독실장 박상원▷생명보험검사국장 양해환▷손해보험검사국장 차수환▷보험영업검사실장 이우석▷보험리스크제도실장 김봉균▷특수은행검사국장 박영규▷외환감독국장 김동현▷여신금융감독국장 정용걸▷상호금융감독실장 한홍규▷자본시장특별사법경찰 실장 황진하▷금융투자검사국장 함용일▷자산운용검사〃 최원우▷공시심사실장 김진국▷회계조사〃 홍순간▷회계기획감리실장 김은조▷금융상품분석〃 박종길▷연금감독〃 이상아▷금융교육국장 정형규▷포용금융실장 이창운▷신속민원처리센터 국장 김호종▷불법금융대응단〃 정기영▷민원분쟁조사실장 김동규▷부산울산지원장 김수헌▷경남〃 황정욱▷강원〃 이종환▷프랑크푸르트사무소장 조정석◇국·실장 전보▷기획조정국장 이근우▷인적자원개발실〃 서규영▷법무실〃 김정흠▷감독총괄〃 조영익▷제재심의〃 장진택▷정보화전략〃 장경운▷보험감독〃 강한구▷일반은행검사〃 김영주▷저축은행감독〃 서정호▷여신금융검사〃 김미영▷자본시장감독〃 이경식▷자산운용감독〃 박봉호▷기업공시〃 김태성▷자본시장조사〃 박선희▷특별조사〃 김영철▷금융소비자보호감독〃 홍길▷금융상품판매감독〃 성수용▷금융상품심사〃 김소연▷분쟁조정1〃 박종수▷〃2〃 김철웅▷보험사기대응단 실장 이용관▷감사실 국장 박성기▷감찰실〃 강선남▷대구경북지원장 황성윤▷광주전남〃 황남준▷대전충남〃 이관재▷충북〃 정규성▷동경사무소장 이재용
▲코스콤〈신규선임〉◇상무▷클라우드사업단장 권태혁◇본부장▷디지털전략본부장(전무이사) 엄재욱▷경영지원본부장(상무) 권형우▷디지털인증사업단장 김계영▷금융사업본부장 황선정▷IT인프라본부장 최병규▷데이터테크사업본부장 허수영
▲한국철도시설공단◇처장▷기술본부 통신 연규영▷인재개발연구원 기술연구 박종원◇부장▷홍보전략 정지은▷품질시험 신현일▷윤리경영 이창재▷세무회계 엄태준▷공사계약 김범수▷용역계약 신상훈▷철도산업정보센터 정진만▷일반철도처 사업PM2 김문수▷광역민자철도처 GTX TF 김준걸▷토목궤도 이상현▷선로배분 권호철▷건축설비개량 신승섭▷신호통신개량TF 신재범▷재산운영 오창환▷해외사업1처 동북아시아 박노민〈수도권본부〉▷건설안전 이경국〈영남본부〉▷건설안전 김재송▷시설개량 김대근▷시스템개량 서진식▷용지 김원식▷포항삼척PM2 유일륜〈호남본부〉▷호남권사업단 궤도PM 오재성〈강원본부〉▷건설안전 안종탁▷중앙선사업단 신호통신PM 박지하
▲한국해양수산개발원▷스마트해양수산총괄지원단장 최상희▷해운재건총괄지원단장 윤희성
▲EBS미디어▷상무이사 송선자