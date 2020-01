베일 벗은 방탄소년단 '블랙스완'… 맨발의 흑조로 변신

그룹 방탄소년단(BTS)이 맨발의 흑조로 변신했다.



방탄소년단은 28일(현지시각) 미국 CBS 인기 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'(이하 코든쇼)에 출연해 신곡 '블랙 스완' 무대를 최초로 공개했다.



이날 방송에서 검정색 의상을 맞춰 입은 방탄소년단은 '흑조'를 뜻하는 곡명에 맞게 어두운 숲속 연못처럼 무대를 꾸몄다. 맨발로 나타난 이들은 현대무용을 연상시키는 유려한 몸짓으로 몽환적이고도 카리스마 있는 군무를 선보였다.



방탄소년단과 소속사 빅히트 엔터테인먼트는 '블랙스완'이 '미국 현대무용의 대모' 마사 그레이엄(1894~1991)의 명언으로부터 영감을 받은 곡이라고 밝혔다. "무용수는 두 번 죽는다. 첫 번째 죽음은 무용수가 춤을 그만둘 때다. 그리고 이 죽음은 훨씬 고통스럽다"(A dancer dies twice - once when they stop dancing, and this first death is the more painful)는 문장이다.



지난 17일 전 세계에 공개된 '블랙 스완'은 내달 발매될 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 수록곡이다. 방탄소년단은 이 곡에서 음악에서 더는 감동을 얻지 못할 수 있다는 내면의 두려움을 트랩 비트와 동양적 기타 선율 등으로 표현했다. 방탄소년단이 이 곡의 실제 안무를 공개한 것은 이날 무대가 처음이다.





’코든 쇼’에서 신곡 ‘블랙 스완’을 선보이고 있는 방탄소년단. /Terence Patrick

방탄소년단 리더 RM은 무대에 앞서 호스트 제임스 코든과 가진 인터뷰에서 신보 제목 '7'을 거론하며 "우리가 데뷔한 지 7년이고, 우리 멤버도 일곱이다. 7은 우리에게 정말 특별한 숫자"라고 설명했다. 이어 "정말 열심히 연습하고 있으니 계속 주목해달라"고 말했다.



제이홉은 한국 가수로서 처음으로 지난 26일 그래미 어워즈에서 공연한 데 대해 "그날 밤의 모든 게 특별했다. (진행자) 얼리샤 키스가 무대에서 BTS와 K팝을 언급했는데 믿을 수가 없었다"고 전했다. RM 역시 "K팝이 드디어 전 세계적으로 인정받은 느낌이었 다"고 보탰고, 슈가는 "내년에는 BTS 단독 무대도 할 것"이라고 포부를 밝혔다.



이날 프로그램 엔딩에서 방탄소년단과 코든은 함께 출연한 할리우드 배우 애슈턴 커처와 숨바꼭질을 하며 유쾌한 에너지도 전했다. 멤버들은 스튜디오와 조정실 등 곳곳에 숨었는데, 술래 역할을 맡은 애슈턴 커처가 진과 지민 등을 찾아내 번쩍 둘러업고 나오는 장면으로 웃음을 선사했다.