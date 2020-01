수소경제 활성화 위해 충전소 100개 구축 나서

한국가스공사



'셰일 혁명'과 기후변화에 대한 대응으로 국내외 에너지 산업 환경이 빠르게 변하고 있다. 이제 석탄·석유 등 기존 화석 에너지에서 천연가스, 재생에너지 등 친환경 에너지로 에너지 전환이 진행되고 있다. 급변하는 시장에서 살아남기 위해 세계 에너지 기업들은 새 혁신 성장 동력을 찾기 위해 분주하다.



한국가스공사도 예외가 아니다. 천연가스 공급을 목적으로 1983년 설립된 가스공사는 미래 혁신 성장을 추진하고 우리나라 에너지 산업을 선도하기 위해 수소와 벙커링, LNG(액화천연가스) 화물차, 연료전지, 가스냉방 등 천연가스를 활용한 다양한 미래 신사업으로 범위를 넓히고 있다.





한국가스공사는 전국으로 연결된 가스 배관과 전국 거점에 있는 공급 관리소를 활용해 수소를 생산·운송하는 등 수소 경제를 선도할 계획이다. 사진은 가스공사 인천기지본부 내 수소충전소. /한국가스공사 제공

◇'수소 경제'에 선제 대응



가스공사는 수소 경제 시대에 선제적으로 대처하고 있다. 에너지 전문기관 전망에 따르면, 초기 수소 경제 시대는 천연가스 개질 방식인 '추출 수소'가 주를 이룰 것으로 예상된다. 이는 천연가스를 고온·고압의 수증기로 분해해 수소를 생산하는 방식이다. 가스공사는 전국으로 연결된 가스 배관(4908㎞)과 전국 거점에 있는 공급 관리소(411개소)를 보유하고 있어 이를 활용한 수소의 생산·운송이 가능하다. 수소 경제를 선도하기 위해 일찌감치 관련 법령도 손봤다.



가스공사는 10여개 기업·기관이 참여하는 수소충전소 설치·운영 특수목적법인(SPC) 설립을 주도하고 있다. 이 법인을 통해 2022년까지 수소 연관산업 발전, 수소충전소 100개 구축 등의 사업을 추진한다는 구상이다.



◇육·해상 수송용 천연가스 공급 추진



가스공사는 친환경 에너지 전환을 확대하기 위해 LNG벙커링과 화물차 등 육·해상 수송용 천연가스 공급 사업을 추진하고 있다. 국제해사기구(IMO)가 모든 선박 연료의 황 함유량을 기존 3.5%에서 0.5% 이하로 규제하는 'IMO 2020'이 올해부터 시행 중이다. 가스공사는 이에 LNG벙커링을 적극 활용한다는 방침이다. LNG는 기존 선박용 연료 대비 황산화물(SOx)과 분진 배출은 100%, 질소산화물(NOx) 배출은 15~80%, 이산화탄소(CO₂) 배출은 20%까지 줄일 수 있는 '친환경 연료'다.



현재 가스공사는 평택·통영 기지에 있는 LNG 탱크로리용 출하 설비를 통해 40여대의 LNG 탱크로리를 이용하는 'TTS(Truck To Ship)' 방식으로 LNG를 공급한다. 이제 '해상 공급'으로 영역을 확대한다. 가스공사는 지난 1월 10일, 아시아 최초 LNG 벙커링선인 'SM JEJU LNG 2호'를 인도받았다. 선박 간(Ship To Ship) LNG벙커링이 본격 시작되는 것이다.



'LNG 화물차' 사업으로 육상 대기 질을 개선한다는 전략도 세웠다. 가스공사는 타타대우상용차·한국천연가스수소차량협회와 대형 트랙터를 제작해 시험 운행했다. 이를 통해 LNG화물차가 경유차 대비 미세 먼지 100%, 질소산화물 96%, 이산화탄소 19%의 오염물질 저감 효과가 있는 것은 물론, 운영 수익성도 확인했다.



◇미래 유망사업 '연료전지'



가스공사는 미래 유망사업으로 평가받는 연료전지로도 영역을 넓힌다. 가스공사는 한국수력원자력과 함께 인천 LNG터미널의 BOG(Boil Off Gas)를 활용한 100㎿(메가와트)급 연료전지 사업을 검토 중이다. BOG는 LNG터미널의 저장탱크에서 자연적으로 기화된 천연가스로, 연료전지를 통해 BOG가 열·전기 등을 생산하게 된다. 가스공사는 친환경 연료전지사업을 적극 추진해 국내 에너지 자립률을 높이고 분산형 전원 보급에도 앞장설 계획이다.



가스냉방 사업도 추진 중이다. 이를 위해 전기 대신 가스를 열원으로 냉방하는 '가스냉방기' 설치를 확대할 예정이다. 정부와 가스공사는 설치보조금 지급, 공공기관 가스냉방 설치 의무화, 대형 건물 가스 냉방 설치 유도 등 다양한 지원을 할 계획이다.