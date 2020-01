아이콘, 6인조 첫 공식 포스터 '강렬한 아우라'[공식]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 아이콘(iKON)의 세 번째 미니앨범 'i DECIDE' 공식 포스터가 29일 공개됐다. 6인조로 재편된 아이콘의 첫 단체 사진이 담겨 있어 팬들의 관심이 쏠리고 있다.

포스터 속 아이콘은 여전히 강렬한 아우라를 발산했다. 아이콘을 상징하는 붉은색 계열 포인트로 통일감을 준 의상이 눈길을 잡아끈다.

깔끔한 화이트톤 배경을 뒤로 한 채 각자 자세를 취한 아이콘 멤버들의 눈빛과 표정에선 이들의 성숙한 변화도 엿보인다.

아이콘은 오는 2월 6일 컴백을 예고했다. 앞서 이들은 새 앨범 콘셉트 영상 티저와 키워드 영상 클립을 통해 진중한 메시지를 전한 바 있다.

특히 영상 티저에서 바비의 독백이 여운을 남겼다.

"나는 나로서 자신을 규정하고(I am me. I define myself). 모든 선택의 이유는 나야(I am the reason for everything). 모든 건 내가 결정해(Why not? I Decide)"라는 읊조림이 아이콘의 남다른 의지를 짐작하게 했다.

YG 측은 새로운 출발점에 선 아이콘을 향한 팬들의 이해와 응원을 부탁했다.

YG 측은 "6명의 아이콘을 위해 회사가 할 수 있는 모든 역량과 투자를 아끼지 않겠다. 팬 분들의 마음을 헤아리고 감사하는 마음으로 보답하겠다"고 전했다.

