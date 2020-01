방탄소년단, 韓 최초 그래미 어워즈 퍼포머 참석…지민 "믿을 수 없는 기회" [종합]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 그룹 방탄소년단이 한국 아티스트 최초로 그래미 어워즈 무대에 올랐다.

방탄소년단은 지난 26일(이하 현지시간) '제62회 그래미 어워즈(62nd GRAMMY AWARDS)'에서 빌리 레이 사이러스(Billy Ray Cyrus), 디플로(Diplo), 릴 나스 엑스(Lil Nas X), 메이슨 램지(Mason Ramsey) 등과 함께 'Old Town Road All-Stars' 퍼포먼스를 선보였다.

미국 현지 매체인 타임(TIME)은 "방탄소년단의 퍼포먼스는 새 역사를 썼다. '그래미 어워즈'에서 한국 그룹이 공연을 한 것은 이번이 처음이다"라며 방탄소년단이 한국 가수 최초로 본 시상식에서 공연을 펼쳤다는 사실을 강조했다. 이어 "이들의 출연은 짧았지만 훌륭했다. 평소의 각 잡힌 군무와 에너지 넘치는 퍼포먼스와 다르게, '슈퍼그룹'의 캐주얼한 모습을 보여주었다"라고 호평, 멤버들의 여유 있는 무대 매너를 언급했다.

방탄소년단과 레드 카펫 인터뷰를 진행한 E! News의 E! Online은 방탄소년단의 '그래미 어워즈' 무대에 대한 언급과 함께 오는 2월 발매되는 새 앨범에 대한 기대감을 표했다. 특히, "수많은 사람들 앞에서 공연을 한다는 것은 평생 익숙해지지 않을 일이다. 모두 아미(ARMY) 분들이 보내주신 사랑이 있기에 가능한 일이고, 이는 언어, 인종, 국적을 초월한다"라는 리더 RM의 답변을 인용해 다양성의 상징으로서 방탄소년단이 전 세계 팬들에게 전하고자 하는 메시지를 다뤘다.

무대를 마친 후 지민은 공식 트위터를 통해 감격스러운 소감을 밝혔다. 지민은 "항상 믿을 수 없는 기회들을 만들어주시는 아미 여러분들께 항상 감사 드린다"며 "오늘을 잊지 않고 항상 더 좋은 모습 보여 드릴 수 있게 하겠다. 감사하고 사랑한다"며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.

이후 방탄소년단 멤버들은 브이라이브를 통해 그래미 어워즈 후일담을 전했다. 각자 합동 무대에 오른 소감을 밝히던 멤버들은 단독 무대를 펼치고 싶다는 소망을 전하기도 했다. 지민은 "다른 분들의 무대가 진짜 멋있어서 단독 무대도 하고 싶었다. 우리 무대도 해보고 싶더라"라고 말했고, 이에 슈가는 "내년에 또 오자"며 의지를 다졌다.

한편, 버라이어티는 방탄소년단의 '그래미 어워즈'에서의 가능성을 긍정적으로 평가했다. "방탄소년단은 2019년 여러 기록을 깨뜨린 그룹이다. 미국 시장에서 1년 내 앨범 세 장이 1위에 올랐는데, 이는 그룹으로 비틀스 이후 처음이다"라며 "올해 '그래미 어워즈' 후보에서는 제외되었으나 미국 레코딩 아카데미(The Recording Academy)의 투표 회원이 되었고, 지난해 본 시상식에서 착용한 그들의 슈트는 그래미 뮤지엄에 전시된다"라고 전했다.

미국 최고 권위의 시상식인 '그래미 어워즈' 시상자에 이어 퍼포머로 2년 연속 참석한 방탄소년단은 오는 2월 21일 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'으로 컴백한다. 선공개 곡 'Black Swan'의 무대는 28일 미국 CBS '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden)'에서 베일을 벗는다.

