우울증 앓던 19세 빌리 아일리시, 그래미 '4관왕'

미국 로스앤젤레스(LA) 스테이플스 센터에서 26일(현지시각) 열린 제62회 그래미 어워즈에서 싱어송라이터 빌리 아일리시(19)가 최연소의 나이로 본상 4관왕에 올랐다.



빌리 아일리시가 수상한 '제너럴 필드'(General Fields·본상)는 그래미 최고 영예로 '베스트 뉴 아티스트', '송 오브 더 이어', '앨범 오브 더 이어', '레코드 오브 더 이어' 4개 부문이다. 한 아티스트가 4개 부문 상을 모두 거머쥔 것은 1981년 크리스토퍼 크로스(제23회) 이후 39년 만이며 여성 아티스트로는 최초다.





빌리 아일리시/AFP=연합뉴스

빌리 아일리시는 62년 그래미 역사상 '앨범 오브 더 이어', '레코드 오브 더 이어' 최연소 수상자이기도 하다. 20세 나이로 '앨범 오브 더 이어'를 받은 팝 스타 테일러 스위프트와 22세에 '레코드 오브 더 이어'를 받은 가수 샘 스미스, 작곡가 킴브라 리 존슨 기록을 모두 갈아치웠다.



빌리 아일리시는 오빠 피니어스 오코넬(23)과 함께 홈스쿨링을 통해 음악을 배웠다. 두 사람은 홈 스튜디오에서 함께 앨범을 만드는 음악적 동반자로, 이번 시상 무대에서도 나란히 올랐다.



아일리시의 음악은 틴에이지 팝스타의 밝고 건강한 이미지를 정면으로 깨트렸다. 아일리시 자신이 우울증을 앓으면서 겪은 슬픈 감정과 자살 충동 등을 가사와 멜로디에 녹였다. 앨범 커버와 뮤직비디오 등도 기괴하고 어두운 비주얼로 나타냈다.



그래미는 아일리시가 가진 새로움을 높이 산 것으로 보인다. 오코넬은 "우울증, 자살 충동, 기후 변화 등에 대해 쓴 곡들인데 많은 분이 응원해주셔서 감사할 뿐"이라는 수상소감을 전했다.



아일리시는 온라인 음악 유통 플랫폼 사운드클라우드에 데뷔 싱글 '오션 아이즈'(Ocean Eyes)를 2016년 공개해 이름을 알렸고, 지난해 3월 발매한 앨범 '웬 위 올 폴 어슬립, 웨어 두 위 고?'(When We All Fall Asleep, Where Do We Go?)로 세계적 인기를 얻었다.