39년 만에 그래미史 바꾼 19세 소녀 빌리… BTS는 한국 가수로 첫 공연

2001년에 태어난 열아홉 살 소녀 빌리 아일리시가 그래미상의 역사를 다시 썼다. '방탄소년단'은 한국 가수 최초로 그래미 무대에서 공연했다. 시상식에 앞선 레드카펫에선 반전(反戰), 트럼프 지지 등 정치 패션이 물결쳤다. 어느 해보다 이슈가 만발한 그래미 시상식이었다.



◇21세기 수퍼스타 '빌리 아일리시'



26일(현지 시각) 미국 로스앤젤레스 스테이플스 센터에서 열린 제62회 그래미 어워즈 시상식. 주인공은 2001년생 싱어송라이터 빌리 아일리시였다. 신인상부터 레코드상·앨범상·노래상 등 주요 부문 4개를 싹쓸이했다. 그래미 최초로 21세기에 태어난 본상 수상자다. 1981년 크리스토퍼 크로스의 4개 부문 수상 이후 39년 만. 역대 최연소 '올해의 앨범상' 수상자였던 테일러 스위프트(당시 20세) 기록도 깼다.





미국 LA에서 태어났다. 아버지는 배우 패트릭 오코넬, 어머니는 배우 겸 가수 매기 베어드다. 네 살 위인 오빠 피니즈 오코넬과 함께 홈스쿨링으로 교육받았다. 네 살 때 처음 곡을 썼다. 2016년 싱글 '오션 아이즈'가 처음 빌보드에 오르면서 이름을 알렸다. 지난해 데뷔 앨범이 세계 차트를 휩쓸었고, 미국 내 전체 판매 2위를 차지했다. 앨범 작업은 오빠와 함께한다. 대표곡 '배드 가이'는 중독성 있는 후렴구와 기괴한 뮤직비디오가 인상적. 그는 우울증과 외모에 심각한 결점이 있다고 생각하는 신체이형장애와 싸우고 있어 헐렁한 옷차림을 고집한다. 2018년 처음 내한했고, 오는 8월 두 번째 내한 공연이 예정돼 있다.



◇한국 가수 최초, 그래미 무대 공연



"내 가방엔 호미가 들었지(I got the homis in my bag)/호미는 철로 만들고, 한국 거고, 최고지(Homis made of steel, from Korea, they're the be-e-est)."



미국 인기 래퍼 '릴 나스 엑스'(21)가 자신의 히트곡 '올드 타운 로드(Old Town Road)'를 선창한 뒤 무대가 바뀌자 그룹 '방탄소년단(BTS)'이 등장했다. 순간 무대가 회전하면서 '아미(BTS 팬)'란 단어들이 한글로 적힌 빌딩 숲 야경으로 바뀌었다. 빌리 레이 사이러스, 디플로, 메이슨 램지 등도 함께 무대를 펼쳤다.



지난해 시상자로 그래미에 입성한 BTS는 올해 공연자로 합류했다. 리더 RM은 현지 언론 인터뷰에서 "내년에는 후보에 오르는 것이 목표"라고 했다.



릴 나스 엑스와 함께 공연한 '올드 타운 로드'는 지난해 19주 연속 빌보드 싱글 차트 1위를 차지하며 빌보드 역대 최장 1위 기록을 작성한 히트곡. RM은 지난해 7월 '올드 타운 로드'를 새롭게 리믹스(remix)한 음원 '서울 타운 로드'에 참여했다.



◇기이한 형광 패션…반전(反戰)구호도



이날 그래미의 패션은 기상천외했다. 빌리는 구찌의 형광 녹색 정장에 마스크를 쓰고, 머리부터 손톱까지 녹색으로 물들인 패션으로 청중의 시선을 사로잡았다. 릴 나스 엑스는 베르사체의 형광 분홍색 카우보이 정장을 입고 등장했다. 둘 다 성별을 알 수 없는 젠더리스룩이다. 올해 50세인 빌리 포터는 파란색 크리스털 점프 슈트에 긴 장식용 술이 달린 모자를 썼 다.



레드카펫에선 정치쇼가 펼쳐졌다. 이란 출신 모델 겸 배우 메간 포머는 '노 워 이란'이 적힌 반짝이 원피스를 입었다. 싱어송라이터 조이 빌라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 재선을 지지하는 문구가 적힌 빨간 드레스를, 리키 레벨은 트럼프 탄핵에 반대해 '이거나 탄핵하시지(impeach this)'라고 쓴 엉덩이를 드러낸 빨간색 가죽 바지를 입고 등장했다.