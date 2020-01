'컴백 D-1' 젝스키스, 새 앨범 'ALL FOR YOU' 맛보기 음원 공개 [공식]

[OSEN=하수정 기자] 젝스키스의 새 앨범 수록곡 맛보기 음원이 27일 전격 공개됐다. 젝스키스의 컴백이 단 하루 앞으로 다가온 만큼 이들을 기다려온 음악 팬들의 관심이 집중되고 있다.

YG엔터테인먼트는 이날 오후 6시 공식 블로그에 젝스키스의 첫 번째 미니앨범 'ALL FOR YOU' 샘플러 영상을 게재했다.

앨범에 담긴 모든 곡의 음원 일부를 들을 수 있다. 앨범과 동명의 타이틀곡 'ALL FOR YOU'를 비롯해 '꿈(DREAM)', '의미 없어(MEANINGLESS)', '제자리(ROUND & ROUND)', '하늘을 걸어(WALKING IN THE SKY)' 등 총 5곡이다.

타이틀곡 ‘ALL FOR YOU’는 사랑하는 사람을 향한 마음을 따뜻하게 표현한 곡으로, 공감되는 가사와 부드러운 선율이 조화를 이뤘다. 특히 중독성 강한 후렴구가 듣는 이의 귀에 계속 맴돈다.

'꿈(DREAM)'은 몽환적인 전자 사운드 위 네 멤버의 부드러운 보컬이 인상적이고, '의미 없어(MEANINGLESS)'는 지나간 연인을 향한 짙은 그리움이 묻어나는 가사가 펑키한 멜로디와 대비돼 반전 매력을 선사한다.

'제자리(ROUND & ROUND)'는 신나는 업비트 템포의 곡이다. 재기 발랄한 리듬과 반대되는 쓸쓸한 메시지가 특징이다.

마지막 5번 트랙 '하늘을 걸어(WALKING IN THE SKY)'는 어깨가 절로 들썩이는 마이애미 베이스(Miami bass) 장르의 곡이다. 서정적인 가사로 사랑에 대한 감정을 섬세하게 표현했다.

샘플러 영상에 앞서 예고된 젝스키스의 '컴백 D-1' 포스터는 올겨울 이들이 불어넣을 가요계 훈풍을 기대하게 했다.

포스터 속 서로에게 기댄 채 앉아 있는 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 네 멤버의 다정한 눈빛과 따스한 카리스마가 보는 이의 미소를 자아낸다.

젝스키스의 ‘ALL FOR YOU’ 앨범 전곡 음원은 오는 28일 오후 6시, 오프라인 앨범은 29일 발매된다. 3월 6일부터 8일까지는 서울 경희대학교 평화의전당에서 ‘SECHSKIES 2020 CONCERT 'ACCESS'’가 개최된다.

/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트