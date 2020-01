"널 위한 날 보여줄게"…'컴백 D-2' 젝스키스, 'ALL FOR YOU' 로맨틱 가사

[스포츠조선 조윤선 기자] 젝스키스가 컴백을 이틀 앞둔 가운데 타이틀곡 가사 일부를 공개했다. 로맨틱하면서도 따스한 감성의 노랫말이 팬들의 마음을 설레게 한다.

YG엔터테인먼트는 26일 오후 4시 공식 블로그에 젝스키스의 첫 미니앨범 타이틀곡 'ALL FOR YOU' 리릭 포스터를 게재했다.

은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 네 멤버별 포스터에 각각 한 문장의 노랫말이 담겼다. 'ALL FOR YOU'라는 노래 제목처럼 진심어린 고백이 짧지만 긴 여운을 남기며 완곡에 대한 기대감을 키웠다.

은지원의 리릭 포스터에는 '좋은 곳만 데려가 줄 수는 없겠지만 같이 있다면 다 천국인 거야'라는 글귀가 새겨졌다. 사랑하는 이를 향한 진실된 마음이 전해진다.

이재진은 '내가 필요할 땐 언제라도 어디라도 네 곁에 항상 있어 줄게'라는 가사로 변함 없는 사랑을 약속했다. '기다린 만큼 그 누구보다 더 누구보다 널 위한 나를 보여줄게'라는 김재덕의 노래 문구에는 소중한 사람을 향한 열정이 녹아있다.

장수원의 포스터에는 '안녕 할 말이 있어 널 찾아왔어 조금 떨리지만 잘 들어줘'라며 설레는 감정과 표현이 담겼다.

젝스키스는 오는 28일 오후 6시 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU' 음원을 공개하고, 29일 앨범을 발매하며 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

'ALL FOR YOU' 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 '꿈 (DREAM)', '의미 없어 (MEANINGLESS)', '제자리 (ROUND & ROUND)', '하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)' 등 총 5곡이 수록됐다.

타이틀곡 'ALL FOR YOU'는 사랑하는 사람을 향한 마음을 담아낸 곡으로, 공감할 수 있는 가사와 선명한 멜로디 라인이 특징이다.

젝스키스는 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트(SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS])를 열고 팬들과 만난다.

