[설 연휴]극장가 빅매치...CGV·롯데시네마·메가박스 '뜻밖의 할인'

CGV '설 연휴 빅매치'

극장가가 설 연휴를 맞아 다양한 이벤트를 마련했다.



CGV는 25~28일 '설 연휴 빅매치'를 개최한다. 영화 관람과 함께 전통 놀이도 즐기고, CJ ONE 포인트까지 받을 수 있는 이벤트다.



전통 놀이 종목은 25일 공개된다. 대결에서 승리한 고객에게는 매일 CJ ONE 포인트 1500만점을 이긴 고객의 수로 나눠 증정한다. CJ ONE 포인트는 이벤트 종료 후 31일까지 순차 지급된다.



이벤트 참여를 원하는 고객은 24일까지 CGV 모바일 앱 이벤트 페이지 내에서 '참여 신청하기' 버튼을 눌러야 한다. 설 연휴 기간 동안 영화를 관람한 횟수에 따라 이벤트 참여 기회를 얻을 수 있다. 참여 기회를 늘리고 싶다면 영화 관람일 최소 하루 전 예매 후 관람, 오전 또는 심야 영화 관람, CGV 특별관(4DX, 스크린X, IMAX) 관람시 추가 기회를 얻을 수 있다. 쉐프가 있는 영화관 CGV 씨네드쉐프에서는 31일까지 '씨네드쉐프 스페셜 상품권 세트'를 선보인다. '씨네드쉐프 스페셜 상품권 세트' 가격은 20만원이다. 씨네드쉐프 상품권 10만원권 2매에 더해 4만5000원 상당의 씨네드쉐프 영화관람권 1매도 증정한다.

롯데시네마는 31일까지 '뜻밖의 세뱃돈' 이벤트를 연다. 설 연휴를 맞아 영화관을 찾는 고객 모두에게 영화와 매점 할인 쿠폰을 각각 2장씩 지급한다. 해당 이벤트를 통해 지급받은 쿠폰은 28일부터 다음달 13일까지 온라인 전용으로 사용할 수 있다.



같은 기간 내에 영화 예매 내역이 있는 고객들 중 추첨을 통해 엘포인트(L.POINT) 300만 포인트(1명), 100만 포인트(1명), 1만 포인트(100명)를 준다.



또 27일까지 영화관을 직접 방문하는 고객에게 할인 쿠폰들이 담긴 '세뱃돈 봉투'를 지급하는 이벤트를 연다. 세뱃돈 봉투는 영화관 현장에서 영화 티켓 인증시 선착순으로 지급받을 수 있다. 해당 할인 쿠폰은 이달 28일부터 3월 24일까지 월 2매씩 사용 가능하다.

메가박스는 다음달 10일까지 '2020 설맞이 관람권 패키지'를 판매한다. 2인 관람권 패키지 3종과 2인 매점 복합권 패키지 1종 등 총 4가지로 구성됐다. 정가에서 최대 20% 할인된 가격에 선보인다.



'일반관람권 패키지'는 2D 일반관람권 2매를 정가 2만2000원에서 할인된 가격인 1만8000원에 판다. '더 부티크 패키지'의 경우 더 부티크 관람권 2매를 약 18% 할인된 2 만3000원에 만나볼 수 있다.



부티크 호텔 콘셉트의 프리미엄 특별관인 더 부티크 스위트 관람권 2매로 구성된 '더 부티크 스위트 패키지'는 정가 7만원에서 할인된 가격인 5만8000원에 구매할 수 있다.



2D 일반관람권 2매와 러브콤보 1세트로 구성된 '러브 콤보 패키지'는 정가 3만1000원에서 약 20% 할인된 2만5000원에 판매된다.