12인조 신인 보이그룹 엔쿠스, 한복 입고 새해 인사

엔쿠스

12인조 신인 보이그룹 엔쿠스(N.CUS)가 새해 인사를 전했다.



공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 공개된 영상 속 엔쿠스는 한복을 갖추어 입고 훈훈함을 뽐냈다. 환, 승용, 유안, 현민, 명은 멤버 이프(IF)를 들고 '까치까치 설날은'을 부르며 먼저 등장했고, 뒤이어 순, 은택, 이오스, 서석진, 성섭, 호진은 발랄한 댄스를 추며 등장했다.



은택은 "우리 (팬클럽) 쿠키 여러분들은 맛있는 것 많이 드시고, 행복한 설 연휴 보내시길 바랄게요"라고 인사말을 전했다. 순은 "쿠키 여러분들 명절에 기름진 음식 많이 드세요. 저희 엔쿠스는 쿠키들의 사랑을 많이 받아 배부르답니다"라고 했다.



리더 이오스는 "쿠키 여러분들! 설에는 맛있는 음식 많이 드시고, 가족들과 행복한 시간 보내시길 바랍니다. 엔쿠스도 많은 사랑 부탁드립니다"라고 말했다.지난해 8월27일 미니앨범 'Matchless love'를 통해 데뷔한 엔쿠스는 리더 이오스 를 중심으로 환, 명, 서석진, 성섭, 호진, 은택, 순, IF(이프), 유안, 승용, 현민으로 구성됐다. 팀명 엔쿠스는 'No. Competitors Under the Sky'의 약자로 '하늘 아래 적수가 없다'라는 의미가 담겼다.



최근 멤버 환과 서석진은 KBS 2TV 주말드라마 '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀' OST에 참여하기도 했다.