글로벌 경쟁력 갖춘 6개 MBA 프로그램 차세대 글로벌 리더 육성

고려대 경영전문대학원

2020학년도 주간 MBA 신입생 모집



고려대 경영전문대학원 학생들이 영어로 진행되는 강의를 듣고 있다. 고려대는 지원자들의 다양한 요구를 반영해 여섯 개의 MBA 프로그램을 운영하고 있다./고려대 제공

고려대학교 경영전문대학원(원장 김재욱)이 2020학년도 MBA 신입생(주간)을 모집한다.



고려대는 지원자들의 다양한 요구를 반영해 여섯 개의 MBA 프로그램을 운영하고 있는데 이번 모집은 ▲Global MIM ▲Global MBA ▲S³ Asia MBA 과정이다.



Global MIM(Master's in International Management)은 세계 명문 비즈니스 스쿨 연합인 셈스 글로벌 얼라이언스(CEMS Global Alliance in Management Education, 이하 CEMS) 국내 유일의 정회원 경영전문대학원이다. Global MBA는 고려대 학위를 기본으로 해외 유수 대학의 복수 학위를 취득하거나 교환학생으로 다녀올 수 있다. S³ Asia MBA(에스큐브 아시아 MBA)는 중국 푸단대(Fudan University)·싱가포르 국립대(National University of Singapore)와 공동으로 운영하는 복수 학위 프로그램이다.



고려대 경영전문대학원의 특장점은 글로벌 경쟁력을 갖춘 교육 과정이다. 명문 비즈니스 스쿨 연합인 CEMS가 2015년 고려대 MBA를 정회원으로 인정하며 세계적 MBA로 위상이 높아지기 시작했다. CEMS는 하나의 국가에서 단 한 곳의 경영대학만 자격을 얻는다. CEMS에는 고려대를 포함해 ▲영국 런던정치경제대 ▲프랑스 파리경영대 ▲캐나다 웨스턴대 ▲일본 게이오대 ▲중국 칭화대 ▲싱가포르 국립대 등 총 33개 대학이 속해 있다. 이 연합은 석사 과정 및 인턴십 교류에 중점을 두고 매킨지컴퍼니, 구글, 로레알 등 글로벌 기업과 산학 협력을 도모하고 있다.



고려대 경영전문대학원은 또한 Global MIM을 운영하고 있다. 이 프로그램은 고려대에서 첫 번째 학기를 수료한 뒤 CEMS 협정 대학 중 한 곳에서 두 번째 학기를 보내는 프로그램이다. 또한 글로벌 기업에서 8주 인턴십 과정을 필수적으로 거쳐야 한다. 이 프로그램은 고려대 Global MIM과 CEMS MIM을 동시에 취득할 수 있는 장점이 있다. 해당 CEMS MIM은 영국 파이낸셜 타임즈(Financial Times)가 발표한 'Masters in Management 2019' 세계 랭킹에서 8위에 오른 최고 수준의 MIM 프로그램이다.



Global MIM 입학설명회는 오는 2월 19일(수)과 3월 4일(수)에 열린다. 3월 27일(금)까지 온라인 접수와 서류 접수가 진행되며 4월 3일(금)에 서류 합격자를 공개한다. 이후 4월 11일(토)에 면접이 있을 예정이며 4월 20일(월) 최종 합격자를 발표한다.



차세대 글로벌 리더를 육성하는 Global MBA는 1년 과정(주간)으로 지원자의 필요에 따라 맞춤형 설계가 가능하다. 30여 개 해외 대학에서 1학기 교환 학생 기회를 주는 1년 6개월 과정과 독일 유러피안 비즈니스스쿨(European Business School) 또는 프랑스 ESCP 유럽경영대학원(ESCP Europe) 중 한 곳에서 수학하고 해당 학교의 복수학위(Dual Degree)를 받는 2년 과정을 선택할 수 있다.





Global MBA는 세 번의 라운드를 거쳐 신입생을 모집한다. 첫 번째 라운드는 지난 14일 입학설명회를 가졌다. 2월 14일(금)까지 인터넷 접수를 하고 2월 17일(월) 서류접수를 마감한다. 2월 21일(금) 서류 합격자를 공개한다. 2월 29일(토) 면접을 진행하며 3월 6일(금) 최종합격자를 발표한다. 두 번째 라운드는 3월 7일(토) 입학설명회를 연 후 3월 27일(금)까지 인터넷 접수를 한다. 3월 30일(월) 서류 접수를 마감한 후 4월 3일(금) 서류 합격자를 발표한다. 4월 11일(토) 면접을 거쳐 4월 22일(수) 최종 합격자를 공개한다. 세 번째 라운드 입학설명회는 4월 1일(수)에 있으며 4월 24일(금) 인터넷 접수, 4월 27일(월) 서류 접수를 마감한다. 5월 8일(금) 서류 전형 합격자를 발표한 후 5월 16일(토) 면접을 거쳐 5월 27일(수) 최종 합격자를 공개할 예정이다.



고려대는 아시아 시대를 대비해 경영학 교육을 특화했다. 대표적인 프로그램이 2008년에 개설된 S³ Asia MBA이다. 고려대, 싱가포르 국립대, 중국 푸단대가 공동으로 운영하는 S³ Asia MBA는 전 강의가 100% 영어로 진행되는 아시아 특성화 프로그램이다. 고려대 경영학 석사 학위를 기본으로 싱가포르 국립대와 푸단대 중 1개 대학의 석사 학위를 함께 취득할 수 있어 아시아 기업에 취업을 희망하거나 아시아 비즈니스 네트워크를 형성하고자 하는 지원자들에게 적합하다.



S³ Asia MBA는 오는 3월 7일(토)과 4월 1일(수) 입학설명회를 개최할 예정이다. 4월 24일(금)까지 인터넷 접수가 진행되고 서류는 4월 27일(월)까지 접수할 수 있다. 5월 8일(금) 서류 전형 합격자를 발표하고 5월 16일(토) 면접이 있다. 최종 합격자는 5월 27일(수) 발표할 예정이다.