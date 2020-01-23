[인사] 국방부 외

▲국방부▷전력정책관실 전력계획과장(방위사업청) 박정은▷감사관실 국방민원상담센터장 용승일▷정보화기획관실 정보화기획담당관 김선봉▷국방홍보원 경영지원부장 차용국▷군사보좌관실 의전담당관 노정관▷방위사업청 파견(전투차량사업팀장) 최원복
▲고용노동부◇과장급 전보▷서울동부지청장 김태현▷부천지청장 공석원▷성남지청장 장영조▷광주지방고용노동청 광주고용센터소장 최상열▷전주지청장 김영규▷여수지청장 정영상▷청주지청장 김우동▷중앙노동위원회 기획총괄과장 정병팔
▲해양수산부◇과장급 전보▷평택지방해양수산청장 김종인▷대산지방해양수산청장 김성수
▲금융위원회◇국장급 전보▷기획조정관 박광▷금융정책국 구조개선정책관 최유삼
▲국회사무처◇부이사관<승진>▷국회운영위원회 입법조사관 서정덕▷의사국 의정기록1과장 손숙자▷국회민원지원센터장 손을춘▷기획조정실 기획예산담당관 정상훈▷예산결산특별위원회 입법조사관 최철민▷법제사법위원회 입법조사관 황충연▷국회사무처 김남영 김상범 이상묵 제민 조윤희<전보>▷교육위원회 입법조사관 박재문▷법제실 법제총괄과장 박혜진▷예산결산특별위원회 입법조사관 장영복▷법제실 정무환경법제과장 정승환▷〃법제연구분석과장 조승래▷국제국 의회외교정책심의관 정연수▷〃의회외교총괄과장 이윤국▷국회운영위원회 입법조사관 박병섭▷기획재정위원회〃 김충섭▷국회사무처 양성선 성소미 이세진 이은정 주성훈 최기도▷기획재정위원회 입법조사관 김현중▷여성가족위원회〃 이옥순▷국회사무처 유인규◇서기관<승진>▷기획조정실 행정법무담당관실 권용훈▷인사과 김명종▷감사관 감사담당관실 문심명▷농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 서경택▷국제국의회외교총괄과 이동규▷법제실 법제총괄과 법제관 이혜미▷〃교육과학기술문화법제과〃 임성현▷〃정무환경법제과〃 장설희▷〃교육과학기술문화법제과〃 한상춘▷의사국 의정기록2과 윤승희<전보>▷환경노동위원회 입법조사관 박제성▷농림축산식품해양수산위원회〃 서호진▷법제실 산업농림해양법제과장 이욱희▷경호기획관 의회경호담당관실 이향준▷법제실 교육과학기술문화법제과장 이현경▷외교통일위원회 입법조사관 손명동 신봉진▷홍보기획관 홍보담당관실 윤희호▷관리국 관리과 이상홍▷운영지원과 조흥연▷국방위원회 입법조사관 김재환▷법제사법위원회〃 백상준▷예산결산특별위원회〃 이재명▷법제실 재정법제과 법제관 정태희▷〃행정법제과〃 조숙희▷경호기획관 의회방호담당관 정종운▷국회민원지원센터장실 정용제▷법제실 행정법제과장 임채진▷〃행정법제과 법제관 조은애▷〃정무환경법제과〃 이태희▷〃제정법제과장 김성수▷〃복지여성법제〃 오봉근▷〃산업농림해양법제과〃 정정일▷의사국 의안과장 박철▷〃의정기록2〃 이동준▷〃의정기록1과 김영중▷기획조정실 입법정보화담당관 김미란▷〃비상계획〃 김준형▷국제국 유럽아프리카과 윤상우▷관리국 설비과장 김두성▷법제사법위원회 입법조사관 전광희▷정무위원회〃 김용성▷행정안전위원회〃 표승연▷문화체육관광위원회〃 이유미▷산업통상자원중소벤처기업위원회〃 최민영▷정보위원회〃 서창식▷특별위원회〃 임금▷국회사무처 김안나 김월래 김익두 이수진▷행정안전위원회 입법조사관 김애선▷정무위원회〃 장석립▷문화체육관광위원회〃 조남희▷법제실 정무환경법제과 법제관 김성대▷의정연수원 교육훈련과 김정하▷국회사무처 이정미▷대변인실 정유진
▲국회도서관◇부이사관<승진>▷의회정보실 국외정보과장 김태영▷정보봉사국 열람봉사과장 마을순▷국회기록보존소 기록정책과장 조영란<전보>▷의회정보실 정치행정정보과장 이진경▷정보봉사국 자료수집과장 김무동▷국회도서관 김준임 이미경◇서기관<승진>▷기획관리관 기획담당관실 이상국▷정보봉사국 자료수집과 김영호▷정보관리국 전자정보제작과 정성희▷국회기록보존소 기록정책과 조미숙<전보>▷법률정보실 외국법률정보과장 정진화▷기획관리관실 기획담당관 한재구▷의회정보실 경제사회정보과장 허평무▷정보관리국 데이터융합분석과장 김희정▷법률정보실 법률정보총괄과 장지은▷국회도서관 정정화 송미경 장대순 최재화
▲대구시◇4급 승진▷상수도사업본부 매곡정수사업소장 최호동▷건설본부 건축기전부장 전두영
▲산업은행〈혁신성장금융부문〉◇팀장▷혁신성장정책금융센터 김정구▷간접투자금융실 남성철 우상민▷온렌딩금융실 이제현 김병균〈중소중견금융부문〉◇단장▷신산업금융실 김사남 전은주◇팀장▷신산업금융실 김준수 이상룡 유나경 이종철 김말숙▷강남지역본부 우정훈▷강북〃 이윤기▷부산경남〃 고원빈▷대구경북〃 최경수▷강남 배창환 선복례▷도곡 명광식▷압구정 진형태▷한티 최관호▷가산 조윤상▷노원 한정규▷서소문 양정승 오혜경▷여의도 권정학▷영업부 하병욱 심정희 김은경▷종로 박종실▷김포 이병문▷부천 홍연만▷시화 장영진▷안산 유현▷인천 강태욱▷일산 박정호▷동탄 정창운▷분당 이영재▷수원 정한목 나인숙▷안양 이송기▷원주 오용근▷화성 이용준▷금정 김재범▷김해 제몽우▷부산 김기홍▷양산 김정민▷창원 양동원▷해운대 남영진▷경산 김상래▷구미 이종우▷성서 류상영▷포항 전봉구▷군산 김도형▷금남로 조해일▷당진 황종식▷대전 우정훈▷목포 윤현영▷아산 이희수▷여수 이동현▷전주 김흥준▷천안 노용관▷충주 유영모〈기업금융부문〉◇단장▷산업·금융협력센터 김지완◇팀장▷산업·금융협력센터 이윤진 김갑훈 최하정▷기업금융1실 기윤성 김인현▷〃2〃 김상견 장연식▷〃3〃 양준수▷〃4〃 조은날개〈글로벌사업부문〉◇팀장▷해외사업실 김홍석▷무역금융실 홍선영 민경수 김재식◇해외주재원▷싱가포르 김학부 정재혁 최영수▷뉴욕 허재강▷유럽 백승주▷우즈베키스탄 박민수〈자본시장부문〉◇팀장▷발행시장실 최혁수▷M&A컨설팅실 김재우▷PE실 백인권〈심사평가부문〉◇단장▷심사1부 이웅모〈리스크관리부문〉◇단장▷리스크관리부 김성훈◇팀장▷리스크관리부 심상선 김한용 이상원 최성규▷금융결제부 오현탁〈정책기획부문〉◇팀장▷기획조정부 안성진 고병규 김삼식 노영수 이희준▷여수신기획부 전진효 김경민 조두일 조명숙〈경영관리부문〉◇팀장▷인사부 서동우 김민정 권영훈 오재균 진준성▷총무부 공태희〈벤처금융본부〉◇단장▷벤처기술금융실 조영준◇팀장▷벤처기술금융실 신재호▷스케일업금융실 김도준 김사회 백신한▷넥스트라운드실 원홍필 이재복 서성훈〈해양산업금융본부〉◇팀장▷해양산업금융실 유진석〈구조조정본부〉◇팀장▷기업구조조정1실 양재호 백웅조▷〃2〃 김동진 김춘호〈자금시장본부〉◇단장▷금융공학실 이은규◇팀장▷자금부 이영철 이창훈▷자금운용실 장용석 여동복 심경우 송영민▷금융공학실 김성택 장준양 이승현 김동균 최욱민 김강수〈PF본부〉◇팀장▷PF1실 신인우 이영규 안욱상▷〃2〃 신희림 김연식 배재진 박영우▷〃3〃 조석진〈IDT본부〉◇팀장▷IT기획부 박선주 황의자 장영구▷금융전산부 김덕종▷디지털추진부 송윤석 이효재 김보화 권황현 장기천 김항선〈연금신탁본부〉◇단장▷신탁실 이승호◇팀장▷연금사업실 신희준▷신탁실 류승준〈KDB미래전략연구소〉◇단장▷미래전략개발부 김성환▷산업기술리서치센터 석순영◇팀장▷미래전략개발부 성욱제 장경미 정승원▷산업기술리서치센터 최성호 이헌영 최재호 나형호▷한반도신경제센터 김철희〈검사부〉▷팀장 이진재 김성훈 석지홍〈비서실〉▷팀장 김정호 임철규〈준법감시인〉◇팀장▷윤리준법부 송현주〈정보보호부〉◇팀장▷윤정식
▲예금보험공사◇부서장급 전보▷기획조정부장 장진영▷착오송금구제TF실장 이상우▷홍보실장 유형철▷구조개선총괄부장 홍준모▷보험관리실장 송성명▷회수총괄부장 김경관▷채권관리부장 김봉환▷기금정책부장 유대일▷기금관리실장 신두식▷감사〃 지창우▷비서〃 이상조〈파견〉▷파산재단 김근석 박인식▷국방대 김경록▷경찰대 양건승◇부서장급 보임▷기금운용실장 김동석〈파견〉▷통일교육원 남성모▷국립외교원 신재민▷한국은행 진주태▷파산재단 임상옥▷금융감독원 윤재호
▲한국국제협력단▷사업전략기획실장 김진오▷부산사무소장 공무헌▷일자리지원팀장 김태은▷ODA연구정보센터장 직무대리 박수영▷글로벌인재활동지원팀장 박숙현▷재무회계실장 오주현▷글로벌인재기관사업팀장 전경식▷혁신사업실장 전영은▷ODA연구정보센터 지식데이터팀장 조현규▷연수사업실장 조형래▷중남미실장 조혜원▷동아프리카〃 최문정▷경영혁신기획팀장 김민종▷해외운영지원〃 라갑채〈사무소장〉▷베트남 조한덕▷볼리비아 김창섭▷방글라데시 도영아▷튀니지 박준성▷코트디부아르 서동성▷엘살바도르 윤지현▷모잠비크 정영선▷알제리 김경일
▲삼성서울병원◇승진▷전무 이형배
▲선문대▷건학이념부총장 겸 교목실장 김항제▷대학원장 장태석
▲국방부▷전력정책관실 전력계획과장(방위사업청) 박정은▷감사관실 국방민원상담센터장 용승일▷정보화기획관실 정보화기획담당관 김선봉▷국방홍보원 경영지원부장 차용국▷군사보좌관실 의전담당관 노정관▷방위사업청 파견(전투차량사업팀장) 최원복