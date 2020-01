[공식] 여자친구, 새 앨범 트랙리스트 공개…방시혁 작사 참여

[스포츠조선 백지은 기자] 걸그룹 여자친구가 새 앨범의 트랙리스트를 공개하며 컴백 임박을 알렸다.

여자친구는 22일 0시 공식 SNS 채널을 통해 미니앨범 '회 : 라비린스(回:LABYRINTH)'의 트랙리스트를 공개했다.

공개된 트랙리스트에 따르면, '회 : 라비린스'는 '라비린스'를 시작으로 '교차로 (Crossroads)', '히어 위 아(Here We Are)', '지금 만나러 갑니다 (Eclipse)', '드림 캐처(Dreamcatcher)', '프롬 미(From Me)' 까지 총 6개 트랙이 담겨있다. 또, 타이틀곡과 크레딧 일부가 함께 공개됐다.

타이틀곡은 '교차로 (Crossroads)'로, '해야 (Sunrise)', '밤 (Time for the moon night)' 등에서 호흡을 맞춘 노주환, 이원종이 다시 한번 여자친구와 의기투합했다.

특히, 빅히트 엔터테인먼트의 방시혁 대표를 필두로 ADORA, FRANTS 등 빅히트 사단의 프로듀서가 앨범 작업을 함께해 여자친구의 음악적 서사를 확장시켰다. 방시혁 대표는 앨범의 시작과 끝을 장식하는 첫 번째 트랙 '라비린스'와 '프롬 미'의 가사 작업에 참여했다.

뿐만 아니라, 김연서, 김정우, 다운, 밍지션(minGtion), 정호현(e.one), 조윤경, Carlos K, Jeina Choi, Sophia Pae, 13 등 국내외 유명 프로듀서들이 대거 합류해 앨범의 완성도를 높였다.

앞서 여자친구는 역대 앨범의 지난 이야기를 보여준 '어 테일 오브 더 글래스 비드 : 프리비어스 스토리(A Tale of the Glass Bead : Previous Story)'를 통해 교차로 앞에 선 소녀들의 모습을 보여준 만큼 이번 앨범에 어떤 메시지가 담길지 기대를 모은다.

'회 라비린스'는 쏘스뮤직과 빅히트 엔터테인먼트가 협력해 만든 첫 결과물로, 음악, 퍼포먼스, 비주얼 콘텐츠 등에서 역대급 시너지를 가져올 전망이다. 2월 3일 발매.

