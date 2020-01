서방 정보기관, 석달 추적끝에 IS 새 수괴 확인

알바그다디 피살뒤 임명된 알살비

이슬람 율법학자… '파괴자' 별명

IS, 새로운 지도 체제로 부활 조짐





지난 6년간 세계를 공포에 몰아넣었던 이슬람 극단주의 테러 단체 IS(이슬람국가) 새 수괴의 신원이 드러났다. 바로 IS 창립자 중 하나인 50대 후반의 '아미르 무함마드 압둘 라흐만 알마울리 알살비'〈사진〉다. IS의 새 지도 체제가 자리를 잡아가며 부활 조짐을 보이고 있다.



영국 가디언은 20일(현지 시각) 영국의 정보기관 당국자들을 인용, 알살비가 작년 10월 사망한 IS 지도자 아부 바크르 알바그다디(당시 48세)에 이어 새 지도자로 임명됐다고 보도했다. 알바그다디가 미국의 공습 와중에 조끼 폭탄을 터뜨려 자살한 직후 IS가 후계자를 발표했으나, 당시 '아부 이브라힘 알하셰미 알쿠라이시'이란 가명을 사용해 정확히 누구인지 알 수 없었다. 서방 정보기관은 알바그다디 사망 직후부터 3개월 추적끝에 알살비의 신원을 밝혀냈다고 가디언은 전했다.



알살비는 50대 후반의 투르크멘족(族)계 이라크인으로 알려졌다. IS 지도부 내 드문 비(非)아랍계다. 이라크 모술대에서 이슬람 율법을 전공한 뒤 사담 후세인 정권 때 군 장교를 했으며, IS에 가담한 후 '하지 압둘라'란 가명으로 활동한 것으로 서방 정보 당국에 알려졌다. 영국 더선에 따르면 알살비는 지난해 8월 무렵부터 차기 지도자로 내정돼 있었고, 알바그다디 사망 직후부터 IS의 일상적 운영을 관리해온 것으로 전해졌다. 알살비는 이슬람 율법을 전공한 인텔리로 IS 내에서 '교수'로 불렸다. 또 잔인하고 강경한 작전을 주장한 인물로 '파괴자'로도 유명했다고 한다. 이 같은 면모가 잘 드러나는 사례가 IS의 2014년 여름 이라크 북서부에 거주하는 소수민족 야지디족 공격이다. 알살비가 기획한 이 공격으로 야지디족 수천 명이 학살되고 여성들은 대거 성 노예로 전락했다. 알살비는 이 작전의 종교적 정당화 논리를 제공했다고 한다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 3월 백악관에서 중동 지도까지 들어 보이며 "IS가 영토를 잃고 사실상 소멸됐다"고 선언했다. 그러나 IS는 최근 시리아·이라크를 벗어나 아프가니스탄 등으로 근거지를 옮겼으며 점조직을 다시 규합해 재기를 노리는 것으로 알려졌다. 알바그다디 죽음에 대한 복수를 내걸고 중동뿐 아니라 스리랑카, 니제르 등 대륙을 넘나들며 민간인을 대상으로 한 무차별 학살 테러를 벌이고 있다.