[종합]씨잼, 럽스타그램ing…"네가 필요해→시간 같은 약♥"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 래퍼 씨잼이 '럽스타그램'으로 연일 화제를 모으고 있다.

씨잼은 21일 자신의 인스타그램에 "시간 같은 약♥"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 씨잼은 여자친구를 품에 꼭 끌어안으며 애정을 과시해 눈길을 끈다.

씨잼은 최근 인스타그램에 여자친구와 찍은 사진을 연이어 올리며 '럽스타그램'을 시작했다. 지난 9일 나란히 누운 채 카메라를 바라보고 있는 사진을 공개하는가하면 20일에는 "You need help and I need you(너는 도움이 필요해 그리고 난 네가 필요해)"라는 글을 남기며 여자친구를 향한 애정을 공개적으로 드러냈다. 특히 씨잼은 여자친구의 사진 몇 장을 올린 뒤 '해킹'이라는 글을 달기도 했는데, 이는 씨잼 식의 장난이었던 것으로 보인다.

이처럼 씨잼은 '럽스타그램'으로 당당하게 연인을 향한 애정을 과시해 연일 화제를 모으고 있다.

한편 씨잼은 2016년 Mnet 오디션프로그램 '쇼미더머니5'에서 준우승을 차지했다. 그러나 지난해 8월 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다.

