씨잼, 여친과 럽스타그램♥→이틀째 실검..'쇼미5' 뛰어넘는 화제성↑ [종합]

[OSEN=하수정 기자] 래퍼 씨잼이 연인과의 달달한 '럽스타그램' 사진을 연달아 공개하면서 크게 주목 받고 있다.

앞서 씨잼은 지난 20일 자신의 SNS에 "You need help and i need you♥(넌 도움이 필요하고 난 네가 필요해)"라는 글과 여러 장의 사진을 남겼다.

공개된 사진 속에는 씨잼이 비연예인 여자친구와 다정하게 스킨십을 하는 모습을 비롯해 나란히 앉아 귓속말을 나누는 모습, 환하게 웃고 있는 모습 등 서로에게 애정 표현을 하는 모습이 담겨 있다.

씨잼은 지난 9일 해당 여성과 침대에 누워있는 사진과 여성의 셀카 사진 등을 올렸지만, '해킹'이라는 단어를 남겨 궁금증을 자아냈다. 그러나 얼마 뒤 여자친구임을 알리는 확실한 '럽스타그램' 사진을 선보이면서 관심이 쏠렸다.

씨잼이 SNS를 통해 공개적으로 열애 소식을 알리면서, 대형 포털사이트 실시간 검색어에는 '씨잼'의 이름이 상위권에 등극했다. '마약 혐의' 논란으로 한 동안 방송에서는 소식이 없었기에 씨잼의 관련 기사에 다양한 반응이 쏟아지기도 했다.

씨잼은 20일 오후에는 "귀걸이나 사줘라 이제 안 남았다"라는 멘트와 흡연 사진을 남겼다.

이에 한 지인은 "검색어 오래 떠 있냐"라고 물었고, 씨잼은 "쇼미더머니 할 때도 이틀 안 해봤는데"라는 댓글을 달기도 했다. 본인도 여자친구 공개 직후, 전혀 예상하지 못한 화제성에 놀란 듯한 모습이다.



이와 함께 씨잼은 21일 오후, 다시 한번 여자친구 사진을 추가로 공개했다. 그는 자신의 인스타그램에 "시간같은 약♥"이라는 짧은 멘트와 함께 여자친구와의 새로운 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 씨잼이 여자친구를 꼭 껴안고 있는 모습이 담겨 있다. 씨잼은 여자친구를 안고 미소를 띠고 있으며, 여자친구는 두 손으로 얼굴을 가린 채 행복한 표정을 드러냈다. 두 사람의 과감한 럽스타그램에 또 관심이 모아지고 있다.

한편, 씨잼은 2016년 방송된 Mnet 힙합 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니' 시즌5에서 우승을 차지한 비와이에 이어 준우승을 거머쥐었다.

그러나 마약 혐의와 집단 폭행 논란으로 물의를 일으켰다. 씨잼은 2018년 8월 수원지법 형사11부에서 열린 마약류관리에관한법률 위반 혐의(대마초 흡연 혐의) 선고 공판에서 징역 1년 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다. 여기에 보호관찰과 사회봉사 80시간, 약물치료강의 40시간 이수, 추징금 1,645만원 명령도 받았다.

현재 래퍼 스윙스가 이끄는 저스트뮤직 소속으로 활동 중이다.



/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] 씨잼 SNS