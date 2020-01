YG 아이콘, 2월6일 새 앨범… 6인 재편 후 처음

아이콘

그룹 '아이콘'이 6인 재편 뒤 처음으로 앨범을 발매한다.



21일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 아이콘은 2월6일 새 미니앨범 '아이 디사이드(i DECIDE)'를 공개한다.



앨범 발매에 앞서 이날 티저 영상을 공개했다. 아이콘을 상징하는 붉은색 조명과 오브제가 푸른색 하늘과 대비된다. YG는 "고독과 공허감이 전해지는 공간 속 아이콘 멤버들은 사뭇 비장한 분위기"라고 소개했다.



이후 김진환, 바비, 송윤형, 구준회, 김동혁, 정찬우 등 여섯 멤버가 뜀박질을 시작한다. 어딘가에 도착한 멤버들의 표정에는 확신이 깃들었다. "모든 불신을 뒤로하고 내가 시작한 자리로 돌아와"(I returned to my place where I have begun with all the distrust behind) 등의 바비의 내레이션이 깔린다. 아이콘은 지난 앨범까지 '뉴키즈(NEW KIDS)' 시리즈를 선보였다. '비긴(BEGIN)', '리턴(RETURN)', '콘티뉴(CONTINUE)', '파이널(FINAL)' 등을 통해 성장을 이야기해왔다.



YG는 "'뉴키즈' 앨범 시리즈를 거치며 성장했던 아이콘이 이번 '아이 디사이드' 앨범을 통해 이제 자아를 찾고, 스스로 결정해 앞으로 나아가겠다는 포부를 표현한다"고 설명했다.



아이콘은 지난 2015년 데뷔했다. '취향저격', '사랑을 했다' 등의 히트곡을 냈다. 일본에서도 큰 인기를 누리고 있다. 지난해 리더 비아이가 과거 마약 구매 의혹으로 팀을 탈퇴한 뒤 6인으로 재편, 일본 콘서트 위주로 활동을 해왔다.