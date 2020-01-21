[인사] 중소벤처기업부 외

입력 2020.01.21 03:00
▲중소벤처기업부◇전보〈국장급〉▷중소기업스마트제조혁신기획단장 조주현▷글로벌성장정책관 노용석〈과장급〉▷규제개혁법무담당관 이옥형▷글로벌성장정책과장 정재훈▷상생협력지원과장 박상용▷국제협력과장 진수웅▷혁신행정담당관 손후근▷인력육성과장 김민규▷판로정책과장 이희정▷제조혁신정책과장 김우순▷소상공인경영지원과장 박은주▷지역상권과장 노기수▷전통시장육성과장 이상천▷제조혁신지원과장 박종학▷스마트소상공인육성과장 신재경
▲국회입법조사처◇승진<부이사관>▷사회문화조사실 환경노동팀장 김대은<서기관>▷기획관리관실 기획법무담당관실 임형준▷경제산업조사실 금융공정거래팀 입법조사관 기준하◇전보<부이사관>▷경제산업조사실 재정경제팀장 이재윤▷〃금융공정거래〃 장영환<입법조사연구관>▷기획관리관실 기획법무담당관 김유향▷정치행정조사실 정치의회팀장 전진영<서기관>▷사회문화조사실 보건복지여성팀 입법조사관 서은철▷〃교육문화팀〃 노성준▷경제산업조사실 금융공정거래팀〃 이정미◇전입<서기관>▷사회문화조사실 과학방송통신팀장 이순기▷기획관리관실 총무담당관실 신중섭▷정치행정조사실 정치의회팀 입법조사관 이구형▷〃법제사법팀〃 김리사▷경제산업조사실 재정경제팀〃 정선희▷〃금융공정거래팀〃 이순희◇파견복귀<입법조사연구관>▷정치행정조사실 법제사법팀장 조규범
▲한국금융연구원▷기업부채연구센터장 이보미
▲한국기초과학지원연구원◇부장▷분석과학연구본부 소재분석연구 원종한▷분석과학연구본부 환경분석연구 정성욱▷경영본부 기획 이훈현▷정책본부 정책성과 허양훈
▲한국기자협회◇승진▷대외협력국장 이원희▷기획국장 김동기▷사무국 과장 이시우
▲머니투데이방송▷경제산업부장(부국장대우) 여한구▷금융부장(부장대우) 전병윤
▲국회입법조사처◇승진<부이사관>▷사회문화조사실 환경노동팀장 김대은<서기관>▷기획관리관실 기획법무담당관실 임형준▷경제산업조사실 금융공정거래팀 입법조사관 기준하◇전보<부이사관>▷경제산업조사실 재정경제팀장 이재윤▷〃금융공정거래〃 장영환<입법조사연구관>▷기획관리관실 기획법무담당관 김유향▷정치행정조사실 정치의회팀장 전진영<서기관>▷사회문화조사실 보건복지여성팀 입법조사관 서은철▷〃교육문화팀〃 노성준▷경제산업조사실 금융공정거래팀〃 이정미◇전입<서기관>▷사회문화조사실 과학방송통신팀장 이순기▷기획관리관실 총무담당관실 신중섭▷정치행정조사실 정치의회팀 입법조사관 이구형▷〃법제사법팀〃 김리사▷경제산업조사실 재정경제팀〃 정선희▷〃금융공정거래팀〃 이순희◇파견복귀<입법조사연구관>▷정치행정조사실 법제사법팀장 조규범
▲한국금융연구원▷기업부채연구센터장 이보미
▲한국기초과학지원연구원◇부장▷분석과학연구본부 소재분석연구 원종한▷분석과학연구본부 환경분석연구 정성욱▷경영본부 기획 이훈현▷정책본부 정책성과 허양훈
▲한국기자협회◇승진▷대외협력국장 이원희▷기획국장 김동기▷사무국 과장 이시우
▲머니투데이방송▷경제산업부장(부국장대우) 여한구▷금융부장(부장대우) 전병윤