[OSEN=이승훈 기자] 스트레이키즈 방찬이 팬들에게 새로운 미션을 제안했다.

20일 오후 방찬은 스트레이키즈 공식 SNS에 "찬이가 스테이에게 주는 미션~ 특별한 사람이랑 같이 안아서 사진 찍고 올리기! Give someone special a warm hug and share it online!"라며 셀카 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 방찬은 카메라를 향해 윙크를 하면서 브이(V) 포즈를 취하고 있다. 한쪽 눈썹에는 스크래치로 포인트를 줘 강렬한 남성미를 더했다.

특히 스트레이키즈 방찬은 같은 멤버인 필릭스, 아이엔과 포옹한 사진을 함께 업로드하면서 남다른 애정을 자랑했다.

한편, 스트레이키즈는 오는 3월 일본에서 정식 데뷔한다.

/seunghun@osen.co.kr

[사진] 스트레이키즈 SNS