젝스키스, 28일 오후 11시 '컴백 라이브' 예고[공식]

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 컴백을 앞둔 젝스키스가 신곡 음원 공개 후 실시간 인터넷 방송으로 팬들과 소통한다.

YG엔터테인먼트는 오늘(20일) 오후 공식 블로그를 통해 젝스키스의 컴백 라이브를 예고했다.

컴백 라이브 타이틀은 '젝다방 포 유'. 28일 오후 11시부터 VLIVE에서 방송된다.

포스터 속 은지원, 이재진, 김재덕, 장수원 네 멤버들은 레트로 감성이 살짝 풍기는 배경 속 나란히 앉아 푸근하면서도 개구진 표정을 짓고 있다.

올해 데뷔 23주년을 맞은 젝스키스의 새로운 변화가 주목되는 가운데 이들이 들려줄 앨범 전반에 걸친 이야기가 관심을 끌 것으로 기대된다.

젝스키스는 컴백 라이브에서 'ALL FOR YOU' 앨범 제작 과정과 타이틀곡 뮤직비디오 작업 비하인드를 전한다. 멤버들이 팬들의 실시간 질문에 답변하며 새 앨범에 대한 궁금증을 풀어줄 예정이다.

젝스키스의 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU'에는 동명의 타이틀곡 외 '꿈 (DREAM)', '의미 없어 (MEANINGLESS)', '제자리 (ROUND & ROUND)', '하늘을 걸어 (WALKING IN THE SKY)' 등 총 5곡이 수록됐다.

타이틀곡 'ALL FOR YOU'는 사랑하는 사람을 향한 마음을 담아낸 곡으로, 공감할 수 있는 가사와 선명한 멜로디 라인이 특징이다. 젝스키스가 4인조 재편 후 처음 선보이는 앨범인 만큼 멤버들의 역량과 개성을 표현하는 데 더욱 집중했다.

이번 앨범은 젝스키스가 FUTURE BOUNCE와 함께 R&B·댄스·마이애미 베이스까지 장르를 소화하며 음악적인 실험도 시도했다. 곡마다 멤버들의 보컬을 새롭게 느낄 수 있고, 시대의 흐름에 발맞추는 동시에 젝스키스만의 색채를 구축했다.

젝스키스의 첫 미니앨범 'ALL FOR YOU' 음원 전곡은 오는 28일 오후 6시 발매된다. 29일 'ALL' 버전과 'YOU' 버전, 2종으로 발매되는 오프라인 앨범은 현재 YG 셀렉트 등 주요 유통 채널에서 예약 판매 중이다.

1월 29일부터 2월 9일까지 서울 연남동 8810 리스트레토 바(월드컵북로6길 88-10)에서는 젝스키스와 팬들이 함께 하는 '옐로우 카페(YELLOW CAFE)'가 운영된다.

젝스키스는 3월 6일부터 8일까지 서울 경희대학교 평화의전당에서 콘서트(SECHSKIES 2020 CONCERT [ACCESS])를 열고 팬들과 직접 만난다.

narusi@sportschosun.com