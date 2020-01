강성훈, 2월 팬미팅 이미지 공개…강렬한 변신

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]강성훈이 오는 2월 미니콘서트와 팬미팅을 앞두고 개인 SNS를 통해 파격 변신한 이미지를 공개했다.

강성훈 측은 오는 2월 14일에 열리는 미니콘서트와 15일에 열리는 미니 팬미팅 'For You & I'의 이미지를 공개했다.

사진에는 강렬한 레드 컬러 헤어스타일 파격 변신한 강성훈의 모습이 담겨있다. 강성훈의 짙은 눈빛과 시크한 표정 또한 보는 이를 압도한다.

이번 14일 15일 양일간 진행되는 강성훈의 'For You & I'는 항상 변함없이 사랑과 지지를 보내주고 있는 팬들에게 고마움을 전하는 자리인 만큼 팬들과 소통할 수 있는 다양한 이벤트와 'you are my everything'의 첫 무대와 신곡 공개를 통해 이번 미니콘서트와 팬미팅에서 팬들을 즐겁게 할 예정이다.

강성훈의 미니콘서트 & 팬미팅 'For You & I'는 인터파크를 통해 단독 진행되며 치열한 티켓 예매 경쟁이 펼쳐질 것으로 보인다.

한편, 강성훈은 싱글 'you are my everything'을 발매하며 대만, 홍콩 아이튠즈 케이팝 싱글 차트에서 1, 2위를 달성하며 여전한 인기를 증명했다.

