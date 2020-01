"건나블리 동생 생겼다"…박주호 부부, 직접 알린 셋째 소식→'슈돌'도 축하 [종합]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 축구선수 박주호의 아내 안나가 셋째 아이 출산 소식을 직접 알렸다. 박주호 부부의 셋째 출산 소식에 '슈돌' 측도 축하를 보냈다.

안나는 16일 자신의 인스타그램을 통해 "13.01.2020 Hello there baby Park. And happy birthday(안녕 베이비 박. 그리고 생일 축하해 박주호)"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 박주호 안나 부부의 셋째 아이의 모습이 일부 담겼다. 안나의 손을 꼭 잡고 있는 앙증 맞은 손이 눈길을 모은다.

박주호 부부의 셋째 소식에 많은 네티즌들의 축하가 이어졌다. 네티즌들은 "건후 동생 생겼네", "나은 건후 동생 얼마나 귀여울까", "나은이도 건후도 축하해" 등 다양한 반응을 보였다.

셋째 출산 소식에 '슈퍼맨이 돌아왔다' (이하 '슈돌') 측도 축하를 보냈다. '슈돌' 제작진은 한 매체에 "박주호에게 셋째 순산 소식을 전해 들었다. 축하하는 마음을 가지고 있고 언젠가 방송을 함께하길 기대하고 있다"고 밝혔다.

박주호 부부는 슬하에 딸 나은과 아들 건후를 두고 있다. KBS2 예능프로그램 '슈돌'을 통해 단란한 일상을 공개하는 이들은 '건나블리 가족'이라 불리며 많은 사랑을 받고 있다.

지난해 12월 21일 '2019 KBS 연예대상'에서 대상을 받은 박주호는 수상 소감을 전하며 아내의 셋째 임신 소식을 알렸다. 시청자들에 감사함을 전하던 박주호는 "나은이 건후에게 동생이 생겼다. 내년에는 세 아이로 찾아 뵙겠다"고 밝혀 많은 축하를 받았다.

