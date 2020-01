대구미술관 '당신 속의 마법'展…개관 10주년 첫번째 기획전

대구미술관(관장 최은주)이 2021년의 개관 10주년을 앞두고 젊은 작가들의 성과를 보여준다. 지난 14일부터 오는 4월19일까지 열고 있는 ‘당신 속의 마법’전이다. 이번 전시회는 개관 10주년을 준비하면서 그간의 미술관 활동을 되돌아 보기 위해 올해 마련한 3부작 중 첫번째다.





대구미술관의 ‘당신 속의 마법’전에 전시된 작품들. /대구미술관 제공

‘당신 속의 마법’전에 참여하는 작가들은 두 그룹으로 나뉜다. 하나는 ‘Y아티스트 프로젝트’ 그룹. 대구미술관이 역량 있는 신진작가 발굴과 양성을 위해 2013년부터 추진해 온 젊은 작가(만 39세 이하) 전시지원 프로그램이다. 이완 작가를 비롯 총 10명이 선발돼 젊은 작가들의 실험적인 면모를 가감 없이 보여주면서 그 위상을 높여왔다는 평가를 받아왔다.



또 하나는 ‘Y+ 아티스트 프로젝트’ 그룹이다. 만 40~49세의 지역작가를 대상으로 한 프로젝트로서 2016년 시작됐다. 지역의 작가들이 한국미술계에서 중추적인 역할을 할 수 있도록 다양한 지원을 해왔다. 배종헌, 한무창, 박정기 작가가 선정돼 개인전을 열어왔다.



이번 ‘당신 속의 마법’전에 참가하는 작가는 ‘Y아티스트 프로젝트’와 ‘Y+아티스트 프로젝트’ 선정 작가 중 12명이다. 따라서 이들 12명의 작품변화를 한자리에서 살펴볼 수 있을 뿐 아니라 프로젝트 성과와 발전 방향도 함께 모색할 수 있을 것으로 기대되고 있다.



전시제목인 ‘당신 속의 마법(You have witchcraft in your lips)’은 셰익스피어의 희곡 ‘헨리5세’의 마지막 대사에 나온다. 한동안 휴전 중이었던 백년전쟁을 재개, 직접 군사를 거느리고 프랑스로 건너가 프랑스를 정복하고 왕권을 지켜주는 대가로 프랑스왕 샤를6세의 딸인 공주 카트린에게 결혼을 청하는 대사다. 단순한 사랑 고백을 넘어서 난국의 정치적 상황을 종식하고 새로운 시작을 알리는 의미심장한 은유로 볼 수 있다고 한다.



우선 ‘Y아티스트프로젝트’ 멤버로 선정됐던 작가 9명이 전시에 참여한다. 류현민, 박정기, 이완, 윤동희는 규칙과 제도를 은유해 미술계, 언어체계, 사회 현상 등을 재치있게 보여준다. 이중 박정기 작가는 ‘말 같잖은 소리(2015)’에서 언어 소통의 불가능성을 보여준다.



안동일, 이혜인, 하지훈은 다양한 풍경을 각자의 조형언어로 보여준다. 이혜인 작가의 ‘수상한 야영객(2015)’ 시리즈는 풍경을 담아내는 방식과 회화의 조건을 생각하게 하는 작품이다.



안유진은 ‘질문이 뭐지(2017)’를 통해 사회적 관계와 소통을 참여미술로 풀어낸다. 염지혜는 이미지로 이야기를 이끌어가는 영상작품 ‘분홍돌고래와의 하룻밤(2015)’을 선보인다.



‘Y+ 아티스트 프로젝트’에 선정됐던 배종헌, 정재훈, 한무창은 삶의 성찰로부터 발현한 예술을 보여준다. 특히 정재훈의 2019년 신작 ‘삶-크기’는 예술과 삶 사이에서 발생하는 성취와 좌절의 두 모습을 보여주면서 작가들의 삶이 어떠한지를 엿보게 한다.



전시를 기획한 이동민 학예연구사는 "미로처럼 구성된 전시장을 암호를 해독하듯 거닐다 보면 작가들의 마법에 빠져드는 듯한 느낌을 받을 것"이라며 "이번 전시를 통해 30, 40대 작가가 직면한 현실, 더 나아가 우리 사회가 마주한 현실의 여러 풍경을 깊이 있게 바라보기를 바란다"고 말했다.