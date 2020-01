"서프라이즈"…박현선, 연인 이필립 초호화 프러포즈 공개 '감동' [종합]

[스포츠조선 남재륜 기자] 배우 겸 사업가 이필립이 2년째 교제 중인 발레무용가 박현선에게 초호화 프러포즈를 했다.

박현선은 지난 15일 자신의 인스타그램 계정에 "오늘이 미국에서 마지막 디너인 줄 알았는데. 화장실 갔다 룸에 들어가니 나밖에 없어서 깜놀. 완전 서프라이즈. 우리 엄마, 아빠한테 몰래 허락받고 몇 개월 전부터 계획하던 천사님. 나 진짜 아무것도 몰랐다. 어떻게 우리 엄마 나한테 이야기도 안 해주지? Will you marry me? 하루 yes 준비. 오빠, 종일 준비해준 언니들 오빠들 감사드려요"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 동영상을 게재했다.

공개된 사진 속에는 정장 차림의 이필립이 박현선을 향해 무릎을 꿇고 반지를 건네고 있다. 하얀색 드레스를 입은 박현선은 꽃다발을 들고 감동한 표정으로 반지를 받고 있다. 이와 함께 커다란 다이아몬드가 빛나는 반지를 낀 손 사진도 공개됐다.

박현선은 세종대학교 대학원 무용학과 박사 학위를 취득한 발레 무용가다. 그는 과거 tvN 예능 프로그램 '화성인 바이러스'에 쇼퍼홀릭 발레리나로 등장해 명품 쇼핑을 즐기는 모습을 보여줬다. 또 FashionN '스타일 배틀로얄 TOP CEO 2', On Style 예능 프로그램 'HOW TO FIT'에 출연해 스타일과 운동법을 소개하며 얼굴을 알리기도 했다. 2014년에는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 가수 타블로 딸 하루의 발레학원 선생님으로 등장했다. 현재 그는 쇼핑몰과 화장품 브랜드를 운영하고 있다. 이필립과 약 2년간 교제를 이어왔다.

박현선 인스타그램/연합뉴스

이필립은 미국 보스턴 대학을 졸업한 후 조지워싱턴 대학교에서 석사 과정을 밟았다. 2007년 드라마 '태왕사신기'로 데뷔해 드라마 '남자이야기', '시크릿가든' 등에서 활약했지만, 드라마 '신의' 이후 활동을 중단했다. 현재 그는 지난해 5월 화장품 브랜드를 론칭해 사업가의 길을 걷고 있다. 이필립의 부친은 성공한 재미 사업가인 이수동 STG 회장이다.

남재륜 기자