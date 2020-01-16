[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2020.01.16 03:00
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급 전보▷의전비서관 박진호
▲통계청▷행정자료관리과장 김경희
▲한국고전번역원▷고전번역교육원 대전분원장 이향배
▲한국인터넷진흥원◇본부장 보임▷사이버침해대응 신대규▷정보보호산업 이석래▷인터넷서비스지원 황성원◇단장급 보임▷미래정책연구실장 최광희▷융합보안단장 이용필▷개인정보정책단장 오용석▷개인정보대응단장 이종화▷보안인증단장 김호성▷정보보호R&D기술공유센터장 박희운▷인터넷기반단장 조준상▷ICT분쟁조정지원센터장 김희은▷데이터이용기술지원센터장 심동욱▷지역정보보호총괄센터장 이중구
▲EBS▷수신료정상화추진단장 강영숙▷정보보호〃 박성환▷유아·어린이특임국장 정영홍▷출판〃 정선경▷방송제작기획부장 오정호▷교육제작〃 김훈석▷교양제작〃 김우철▷학습콘텐츠제작〃 조혜경▷창의융합교육〃 채수영▷교재개발〃 정윤원▷기술기획〃 김호식▷IT·콘텐츠관리〃 최기창▷네트워크기술〃 홍대용▷제작기술〃 윤현철▷영상기술〃 하태익▷편집〃 신일수▷콘텐츠사업〃 임철▷인터넷모바일사업〃 김희정▷정책기획〃 김광호▷편성기획〃 김시준▷글로벌·애니〃 안소진▷운영관리〃 정상대▷그래픽디자인〃 오신영▷영상제작〃 서영호▷스튜디오영상〃 황종태▷비서실장 문현식▷교육뉴스부장 김재천▷지식채널e프로젝트팀장 박성오▷미래콘텐츠기획프로젝트〃 최수진▷에듀테크〃 고장원▷영어인공지능프로젝트〃 엄한숙▷뉴미디어프로젝트〃 박병진▷펭TV&브랜드스튜디오〃 권혁미▷북&렉처프로젝트〃 유규오
▲KBS N▷스포츠본부장 김기현