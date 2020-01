혈액으로 알츠하이머병 진단…KAIST, 멀티플렉스 센서 개발

카이스트

KAIST는 신소재공학과 박찬범·스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 손쉽게 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발했다고 15일 밝혔다.



김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)' 온라인판에 지난 8일자로 게재됐다. 논문명:Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma.



알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이지만 현재 진단방법은 고가의 양전자단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용하기때문에 저렴하면서도 손쉬운 진단기술 개발의 필요성이 제기돼 왔다.



KAIST 연구팀은 표면압력을 조절해 나노입자를 단층으로 제작하는 기법인 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube) 기반의 고민감성 저항센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.



실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.



또 연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항센서 칩을 제작했다.



알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.



고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정해 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각 90%, 88.6%의 정확도를 보여 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음이 확인됐다.



연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.



박찬범 교수는 "이번 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행됐다. 실제 진료환경에 활용키 위해서는 경도인지장애(Mild cognitive i mpairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다"면서 "이를 위해 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등 범국가적인 인프라 구축이 필수적이고 공공기관의 적극적인 네트워크 구축 및 지원이 요구된다"고 강조했다.



한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.