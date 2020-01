박지민, 성희롱 악플러에 속시원한 대처 "꺼져" →"당신을 사랑하라" 소신[종합]

[OSEN=김은애 기자] 가수 박지민이 악플러에게 강력한 일침을 날려 많은 응원을 받고 있다.



박지민은 지난 9일 자신의 SNS에 악플러에게 받은 메시지를 공개했다.



해당 메시지 속에서 한 네티즌은 박지민에게 "지민이 XX 많이 자랐네"라고 성희롱 메시지를 보냈다. 이에 박지민은 "닥쳐 XXX아"라고 답했다.



그러나 해당 네티즌은 "너나 닥쳐 XXX아", "XX 잘 자란 것 맞잖아"라고 또다시 성희롱 발언을 내뱉었고, 박지민은 "답장 몇 번 해주니까 이제 친구 같냐? 정신 차려. 나보다 나이 많으면 진짜 답 없는 거고, 나보다 어리면 그냥 덜 자란 애라고 생각한다. 상대해주느라 힘들었다. 꺼져라"라고 받아쳤다.



이후 박지민은 12일 SNS에 "어떤 외형이든 상관하지 말고 당신을 사랑하라(Don't care what shape, just love the way u are)"라는 소신이 담긴 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 한 여성이 가슴이 그려진 그림을 든 채 거울 앞에 서있다.

박지민이 악플러에게 당당한 대처를 해온 것은 처음이 아니다. 지난해 박지민은 "사진 한 장으로 온갖 메시지, 하지도 않은 가슴 성형에 대한 성희롱, 본인 몸 사진 보내면서 '한 번 하자'고 하시는 분, 특정 과일로 비교하면서 댓글 쓰시는 분들 모두 신고하겠다"고 성희롱 실태에 대해 낱낱이 밝히며 법적 대응을 예고한 바 있다.

이처럼 박지민은 난데 없는 악플에 주눅들지 않고 오히려 강력하게 응수를 해왔다. 이에 많은 팬들 역시 박지민에게 뜨거운 응원을 보내고 있는 상황. 이가운데 성희롱까지 하는 악플러들에 대한 비난도 쏟아지고 있다.

한편 지난 2012년 SBS 오디션 프로그램 'K팝 스타' 시즌1에서 우승한 후 JYP엔터테인먼트와 전속 계약을 체결한 박지민은 백예린과 여성 듀오 피프틴앤드(15&)로 싱글 'I Dream'을 발매하며 정식으로 데뷔했다. 이후 솔로 가수로 많은 사랑을 받았으며, 최근 독자 노선을 걷고 있다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] OSEN DB

