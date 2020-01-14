[인사] 기획재정부 외

입력 2020.01.14 03:00
▲기획재정부◇국장급▷정책조정기획관 이상학
▲외교부◇총영사▷주첸나이총영사 권영습
▲통일부◇과장 전보▷장관 비서관 지승우▷정세분석국 정세분석총괄과장 이경▷교류협력국 교류협력기획과장 구병삼▷남북협력지구발전기획단 기획총괄과장 남봉림▷남북회담본부 회담지원과장 홍진석▷북한이탈주민정착지원사무소 교육기획과장 소봉석
▲법무부◇고위공무원〈승진〉▷부산보호관찰 심사위원회 상임위원 황진규◇부이사관〈승진〉▷보호관찰과장 양봉환▷치료감호소 행정지원과장 윤웅장〈전보〉▷범죄예방기획과장 이형섭▷대구보호관찰소장 이영면▷대전보호관찰소장 최우철◇서기관〈승진〉▷범죄예방기획과 민명식▷부산소년원 분류보호과장 문승주▷대구소년원 교무과장 권혁귀▷대전보호관찰소 관찰과장 이두관〈전보〉▷치료처우과장 송중일▷특정범죄자 관리과장 문희갑▷치료처우과 황철주▷보호관찰과 이정민▷소년보호과 이헌구▷광주소년원장 김태섭▷제주소년원장 민근기▷대전소년원 대전청소년 비행예방센터장 강종모▷서울서부보호관찰소장 양현규▷의정부보호관찰소장 김태호▷의정부보호관찰소 고양지소장 김용수▷인천보호관찰소장 이법호▷춘천보호관찰소장 정장면▷청주〃 김시종▷부산보호관찰소 동부지소장 천원기▷부산〃 서부〃 김정렬▷광주〃 순천〃 신원식▷제주〃 소장 김세훈▷위치추적 중앙관제센터장 심선옥▷광주소년원 교무과장 김택준▷대전소년원〃 민덕희▷서울소년분류심사원 분류심사과장 정기조▷대구보호관찰심사위원회 상임위원 김종말▷광주〃 상임위원 김영갑▷대전보호관찰소 행정지원과장 염정훈▷대구보호관찰소〃 손세헌▷〃서부지소장 김원진▷부산보호관찰소 행정지원과장 장재원▷광주보호관찰소〃 이성칠
▲행정안전부◇승진▷재난협력실장 최복수
▲국토교통부◇과장급 전보▷원주지방국토관리청 관리국장 권진섭
▲공정거래위원회◇국장급 이상▷상임위원 신영호▷경쟁정책국장 신봉삼▷기업집단국장 정진욱▷서울지방공정거래사무소장 조홍선▷대변인(전담 직무 대리) 육성권
▲인사혁신처◇고위공무원(실장급) 전보▷차장 김우호▷소청심사위원회 상임위원 정만석
▲관세청◇과장급 전보〈본청〉▷비서관 남성훈▷운영지원과장 박철완▷원산지지원담당관 임현철▷심사정책과장 김종호▷법인심사과장 김재홍▷기획심사팀장 김현석▷외환조사과장 정기섭〈관세국경관리연수원〉▷인재개발과장 이해진〈인천세관〉▷세관운영과장 윤선덕▷휴대품통관1국장 이철재▷조사국장 김철수〈수원세관〉▷세관장 박종일〈서울세관〉▷자유무역협정집행국장 심재현▷심사국장 장웅요▷조사2국장 이동현〈부산세관〉▷통관국장 이근후▷신항통관국장 최재관▷심사국장 안문철▷조사국장 김영우▷감시국장 하남기〈창원세관〉▷세관장 김기훈〈경남남부세관〉▷세관장 이동훈〈울산세관〉▷세관장 이갑수〈속초세관〉▷세관장 이승필〈광양세관〉▷세관장 백도선〈평택세관〉▷세관장 권태휴〈관세청〉▷김우철 박진희 김용철 김기재 김종기◇과장급 전보▷관세청 정재호
▲통계청◇과장급〈과장〉▷통계조정 유호준▷통계심사 황호숙▷경제통계기획 어운선▷소득통계 김대유▷소득통계개발 민경삼▷가계수지동향 정구현▷농어업통계 홍연권▷표본 황현식〈실장〉▷연구기획 최정수▷통계방법연구 최필근〈경인지방통계청〉▷지역통계과장 심상욱▷사회조사과장 박은영〈동북지방통계청〉▷사회조사과장 박상진▷안동사무소장 김희종〈호남지방통계청〉▷조사지원과장 김오승▷전주사무소장 김미애▷목포〃 김두만〈동남지방통계청〉▷조사지원과장 이영보▷지역통계〃 이희길▷경제조사〃 양경진▷울산사무소장 한희석〈파견〉▷보건복지부 통계정책담당관 우영제▷특허청 지식재산교육과장 윤미선
▲병무청◇고위공무원 전보▷대전·충남지방병무청장 김주영◇고위공무원 승진▷부산지방병무청장 김종철◇과장급 전보▷사회복무연수센터장 백종훈▷경인지방병무청 인천병무지청장 김용진▷기획조정관실 규제개혁법무담당관 류정길◇과장급 승진▷입영동원국 현역모집과장 하성일
▲행정중심복합도시건설청◇과장 전보▷도시계획국 도시공간건축과장 김은영
▲국회사무처◇관리관 승진▷법제실장 고상근▷기획조정실장 홍형선◇이사관 승진▷관리국장 여영준▷국회사무처 곽현준 박규찬 정경윤 정대영 최병권▷경호기획관 최오호◇이사관 전보▷의정연수원 교수 김상수▷특별 위원회 전문위원 김태균▷환경노동위원회 전문위원 송주아▷외교통일〃 최용훈▷법제사법〃 허병조▷보건복지〃 박선춘▷국방〃 이신우▷농림축산식품해양수산〃 김병주▷국회사무처 이지민▷기획재정위원회 전문위원 송병철◇부이사관 전보〈위원회 입법심의관〉▷정보 김사우▷여성가족 김수옥▷예산결산특별 상지원▷예산결산특별 임명현▷국회운영 정명호▷과학기술정보방송통신 정홍진
▲국회입법조사처◇이사관 전보▷경제산업조사실장 오명호◇부이사관 전보▷사회문화조사심의관 강대훈
▲국회도서관◇전보〈이사관〉▷의회정보실 의회정보실장 이신재▷법률정보실 법률정보실장 노우진〈부이사관〉▷정보봉사국 정보봉사국장 김정혜▷국회기록보존소 국회기록보존소장 박미향◇전출〈이사관〉국회사무처 박선춘◇전입〈이사관〉기획관리관실 기획관리관 김경호
▲광주광역시◇3급 전보▷군공항이전추진본부 정정석▷남구 전출(부구청장 요원) 허기석
▲대전시◇3급 승진▷자치분권과 이은학◇4급 승진▷인사혁신담당관 김호순
▲서울문화재단〈실장·본부장〉▷감사실장 한지연▷경영기획본부장 김홍남▷예술지원본부장 김수현▷문화시민본부장 백승우▷예술교육본부장 김해보▷창작기반본부장 직무대리 남미진▷극장운영실장 우연〈팀장〉▷경영기획 서명구▷인사 정일한▷재무회계 주한식▷시설계약 백성운▷홍보IT 이규승▷예술기획 최재훈▷예술지원 김유진▷예술청 김영호▷지역문화 김진환▷생활〃 우상욱▷축제 이현아▷서울거리예술창작센터 조동희▷시민청 김희영▷예술교육 나희영▷서울문화예술교육지원센터 직무대리 한민지▷용산예술교육센터 장재환▷기획제작 직무대리 도재형〈매니저〉▷청년예술청 배소현▷삼각산시민청 김민수▷융합예술TFT 이정훈▷신당창작아케이드 김상원▷서울무용센터 정경미▷서교예술실험〃 황현정▷잠실창작스튜디오 이승주
▲그랜드코리아레저◇승진〈팀장〉▷혁신성장 김형오▷혁신인사 김현태▷IT 김광율▷코엑스경리 서정석▷마케팅전략 김구현▷멤버십마케팅 장재석▷강남코엑스점 오퍼레이션2 엄혜은▷강북힐튼점 운영기획 박찬진▷부산롯데점 오퍼레이션2 이재만◇전보〈실장〉▷소통 정수용▷안전보안 이미선▷감사 주양국▷노사경영지원 권익준▷재무관리 한장영〈점장〉▷강남코엑스 이정민▷강북힐튼 박강우〈원장〉▷인재개발 문치택〈팀장〉▷힐튼서베일런스 강명희▷감사기획 조상현▷경영전략 황상일▷재무 윤병호▷내부회계관리 허경영▷매스마케팅 박찬두▷강남코엑스점 오퍼레이션1 김익돈▷〃3 김선엽▷강북힐튼점 머신영업 최동운▷부산마케팅2 이민호
▲기술보증기금◇본부장 1급 승진▷인천지역본부 김정항◇본부장 전보▷부산지역본부 오진석▷대구지역본부 송배호▷호남지역본부 고용주◇부서장 1급 승진▷성과평가실 이종학▷인사부 김대철▷재기지원부 이광열▷강남지점 장화수◇부서장 2급 승진(수석)▷특허공제사업부 안일성▷홍보실 김태주◇부서장 전보▷리스크준법실 남경호▷기술보증부 이재필▷디지털금융실 조영길▷혁신투자실 이장훈▷업무지원부 심영한▷홍보실 김성태◇지점장 2급 승진▷평택 윤형근▷화성 김범헌▷원주 안지웅▷춘천 김승교▷강릉 박경규▷진천 전하영▷군산 권기철▷순천 김규섭▷광주기술혁신센터 송한길▷인천재기지원센터 이광규▷창원(수석) 하용운▷서울문화콘텐츠금융센터(수석) 이세용▷연수파견 김흥배 박동만 이원표 심성학 오은식 정대영◇지점장 전보▷구로 이계혁▷송파 권오군▷종로 문경주▷가산 곽효종▷일산 이명희▷인천 장계수▷부평 이기원▷인천중앙 김경환▷시화 김영수▷수원 이의수▷용인 이제현▷대전 이상돈▷청주 이재홍▷대전동 박종필▷마산 배기수▷대구 이윤호▷구미 이주환▷포항 안재우▷익산 김만곤▷전주 김재관〈기술혁신센터〉▷서울동부 이철현▷대전 구기회▷대구 손종우〈재기지원센터〉▷서울서부 김종태▷부산동부 변종호▷부산서부 표세용
▲산업은행◇전보〈본부장〉▷벤처금융 이웅주▷해양산업금융/부산경남지역 유병수▷자금시장 양복승▷PF 박웅찬▷IDT 권용일▷KDB미래전략연구소 이근환▷대구경북지역 진인식▷충청호남지역 홍권석▷아시아지역 황길석〈부·실장〉▷비서실 이준성▷혁신성장정책금융센터 이정환▷온렌딩금융실 홍선영▷벤처기술금융실 김건수▷스케일업금융실 정명국▷넥스트라운드실 정욱상▷신산업금융실 윤종열▷산업·금융협력센터 안영규▷기업금융1실 장세호▷기업금융2실 최동선▷기업금융4실 오종녕▷해외사업실 양승원▷무역금융실 이의화▷자금부 이재원▷자금운용실 서정일▷금융공학실 윤병길▷발행시장실 김경완▷M&A컨설팅실 반영은▷PF2실 최승호▷PF3실 최원환▷심사1부 이상곤▷신용평가부 김숙▷리스크관리부 김국종▷여신감리부 장병익▷금융결제부 장미선▷재무기획부 조일래▷디지털추진부 유훈수▷IT기획부 이완희▷e-뱅킹전산부 김미덕▷신탁실 김영수▷미래전략개발부 최호▷산업기술리서치센터 노형복▷윤리준법부 이제희〈지점장〉▷서초 김한균▷하남 백영숙▷금천 고영현▷노원/의정부 임준석▷마곡 신종도▷마포 정홍조▷서소문/동대문 허도▷양천 유광수▷영업부 박영호▷부천 이봉희▷송도 오병돈▷시화 서동호▷일산 신혜숙▷산본 윤양원▷안양 안경순▷원주/춘천 하광진▷판교 김수현▷창원/마산 채경채▷해운대 이상진▷구미 김종구▷남울산 이승직▷대구 박영상▷광주 박재훈▷군산 장민▷오창 최병호
▲수출입은행◇부서장급〈승진〉▷다자사업부장 서정화▷남북교류협력실장 문재정▷법무실장 심형보▷원주출장소장 차승원▷상해사무〃 박진오▷기업구조조정단(국내파견) 채상진〈전보〉▷재무관리실장 김관▷플랜트금융부장 옥영철▷자원금융실장 양구정▷전대금융〃 황정욱▷기업금융1부장 전선준▷〃2〃 김호준▷천안수출중소기업지원센터장 이운창▷중소중견금융2부장 박태익▷사업협력〃 장익환▷남북협력총괄〃 안상훈▷〃경협실장 김수현▷리스크관리부장 정현수▷여신감리실장 권원협▷윤리준법〃 유연갑▷자금시장단장 이상헌▷국제투자실장 심재선▷해양금융단장 김형준▷해외사업개발〃 이상호▷심사평가〃 전정범▷비서실장 송오순▷홍보〃 이동훈▷부산지점장 정석찬▷청주〃 박춘규▷수원〃 이형주▷해외사업개발단(수석부장) 이진균▷기업구조조정단(〃) 조장래▷런던현지법인장 양종배▷홍콩〃 신유근▷인사부소속 부장(연수) 이태형 우정현 이원균
▲중소벤처기업진흥공단◇부서장 전보▷홍보실장 이준석▷혁신전략실장 이병철▷경기남부지부장 임동환
▲한국거래소◇부서장 신규(재) 보임〈유가증권시장본부〉▷조사마케팅부장 강병국〈코스닥시장본부〉▷상장부장 이미현▷코넥스시장부장 유준수〈파생상품시장본부〉▷글로벌파생시장부장 오현욱▷CCP리스크검증실장 고영태▷일반상품시장부장 이재훈▷증권·파생상품연구센터 연구실장 이상우〈시장감시본부〉▷특별심리실장 이국철▷감리부장 정상호◇부서장 전보〈경영지원본부〉▷전략기획부장 민경욱▷인사부장 정지헌▷정보사업부장 김을수▷홍보부장 방홍기〈유가증권시장본부〉▷주식시장부장 이정의▷상장부장 신병철▷공시부장 권찬국〈코스닥시장본부〉▷혁신성장지원부장 김윤생▷상장관리〃 이충연▷공시〃 이부연〈파생상품시장본부〉▷주식파생시장부장 이주환▷청산결제〃 배흥수▷CCP리스크관리〃 박찬수〈시장감시본부〉▷투자자보호부장 공도현▷시장감시〃 남승민
▲한국남부발전▷안전관리처장 서성재▷부산발전본부장 김광규▷영월발전본부장 김민수▷환경품질실장 김상범▷신세종복합건설본부장 김구현〈기획처〉▷재무예산실장 김기홍〈국내사업처〉▷풍력사업실장 박석준〈하동발전본부〉▷안전품질실장 임채현▷제2발전소장 지석근▷기술지원실장 양다모〈부산발전본부〉▷발전운영실장 정현일〈남제주발전본부〉▷복합건설실장 박기철〈한림발전소〉▷소장 김태완〈삼척발전본부〉▷기술지원실장 최승철〈관리처〉▷총무부장 김경호▷일자리전략부장 박원영〈정보전략실〉▷정보기술융합부장 김진수〈안전관리처〉▷산업안전부장 이병림▷공정안전부장 이환길〈발전처〉▷복합운영부장 김달태〈환경품질실〉▷환경관리부장 주재홍▷기후대책부장 권달정▷품질관리부장 박시경〈국내사업처〉▷사업총괄부장 김범수▷태양광사업실장 최주몽▷풍력담당부장 이영재〈해외사업실〉▷해외신재생부장 이광수〈조달협력처〉▷계약자재실장 하상수〈출자관리실〉▷출자지원부장 정훈태
▲한국농어촌공사◇상임이사▷부사장 겸 기획전략이사 전승주▷수자원관리이사 이상엽▷경영지원 겸 농지관리이사 권기봉
▲서민금융진흥원▷평택서민금융통합지원센터장 황재호▷홍보협력실장 김소엽
▲한국국방연구원▷기획조정부장 탁성한▷정책개발실장 정상윤▷안보전략연구센터장 김두승▷대외협력실장 이영학▷국방전략 연구실장 박상현▷국제전략〃 이상국▷북한군사〃 김진아▷전략기획〃 강한태▷전력소요분석단장 이재욱▷비용분석 연구실장 류지윤▷획득사업분석단 사업분석2팀장 이창기
▲한국금융연구원▷해외금융협력지원센터장 이윤석
▲한국지방행정연구원▷부원장 김현호▷지방재정경제실장 조기현▷지역포용발전실장 박승규
▲한국콘텐츠진흥원◇단장·국장·팀장〈기획조정실〉▷혁신소통팀 성임경▷홍보팀 변미영〈부원장 직속〉▷시설안전관리단 조은동▷분쟁조정위원회사무국 정진규▷공정상생지원단 박승준〈경영지원본부〉▷인사팀 이원희▷재무팀 임규복▷정보보안팀(전보) 신화범▷심사평가팀 유영진〈기업·인재양성본부〉▷기업육성팀 박인남▷인재양성팀(전보) 김희숙〈문화기술본부〉▷문화기술전략팀 연제혁▷문화기술개발팀(전보) 이재은〈정책본부〉▷미래정책팀(신임) 송진▷산업정책팀 박혁태▷정책금융팀(전보) 백승혁〈게임본부〉▷게임산업팀 곽성환▷게임유통팀(전보) 김문경<방송본부>▷방송산업팀(신임) 이도형▷방송유통팀 김정옥<대중문화본부>▷애니캐릭터산업팀 장인걸▷만화스토리산업팀(전보) 박정연▷음악패션산업팀 이혜은<해외사업본부>▷콘텐츠수출팀(전보) 이경은▷한류사업팀 김기헌<지역사업본부>▷지역콘텐츠팀(전보) 김성준▷실감콘텐츠팀 유윤옥
▲대한건설협회◇승진▷홍보팀장 김영권◇전보▷주택·인프라·국제협력실장 송광일◇파견▷국방대 황승현▷세종연구소 오병선
▲대한주택건설협회◇전보〈본부장〉▷경영지원 박성희▷정책관리(직무대리) 정동주〈실장〉▷회원사업 이청운〈사무처장〉▷부산광역시회(직무대리) 최진우▷대구광역시회 김치용▷인천광역시회 김수정▷광주·전남도회 이동하▷대전·세종·충남도회 신수의▷울산·경남도회 손철원▷경기〃 이철환▷경북〃 이도희〈부장〉▷정책관리본부 임대주택 유희봉
▲호서대▷학사부총장 오삼권▷대학원장 김성동〈학장〉▷인문사회대 한유미▷경영대 조상섭▷생명보건대 임승주▷공과대 박경우▷예체능대 김경식〈처장〉▷인재개발 안진호▷전산정보 변상규〈실장〉▷비서실 박승미
▲경상일보▷편집국장 서찬수▷문화사업국장 추성태〈부국장〉▷편집국 경제부장 김창식▷광고국 신익주〈부장〉▷편집국 사진영상부 김동수▷광고국 광고부 최광호 안동민▷광고국 광고부 부장대우 문영진▷경영기획실 독자서비스부 이민호
▲세계일보◇편집국▷편집부 부장대우 황온중
▲파이낸셜뉴스▷문화스포츠부장 정순민▷국제부장 조창원▷논설위원 최진숙
▲외교부◇총영사▷주첸나이총영사 권영습
▲통일부◇과장 전보▷장관 비서관 지승우▷정세분석국 정세분석총괄과장 이경▷교류협력국 교류협력기획과장 구병삼▷남북협력지구발전기획단 기획총괄과장 남봉림▷남북회담본부 회담지원과장 홍진석▷북한이탈주민정착지원사무소 교육기획과장 소봉석
▲법무부◇고위공무원〈승진〉▷부산보호관찰 심사위원회 상임위원 황진규◇부이사관〈승진〉▷보호관찰과장 양봉환▷치료감호소 행정지원과장 윤웅장〈전보〉▷범죄예방기획과장 이형섭▷대구보호관찰소장 이영면▷대전보호관찰소장 최우철◇서기관〈승진〉▷범죄예방기획과 민명식▷부산소년원 분류보호과장 문승주▷대구소년원 교무과장 권혁귀▷대전보호관찰소 관찰과장 이두관〈전보〉▷치료처우과장 송중일▷특정범죄자 관리과장 문희갑▷치료처우과 황철주▷보호관찰과 이정민▷소년보호과 이헌구▷광주소년원장 김태섭▷제주소년원장 민근기▷대전소년원 대전청소년 비행예방센터장 강종모▷서울서부보호관찰소장 양현규▷의정부보호관찰소장 김태호▷의정부보호관찰소 고양지소장 김용수▷인천보호관찰소장 이법호▷춘천보호관찰소장 정장면▷청주〃 김시종▷부산보호관찰소 동부지소장 천원기▷부산〃 서부〃 김정렬▷광주〃 순천〃 신원식▷제주〃 소장 김세훈▷위치추적 중앙관제센터장 심선옥▷광주소년원 교무과장 김택준▷대전소년원〃 민덕희▷서울소년분류심사원 분류심사과장 정기조▷대구보호관찰심사위원회 상임위원 김종말▷광주〃 상임위원 김영갑▷대전보호관찰소 행정지원과장 염정훈▷대구보호관찰소〃 손세헌▷〃서부지소장 김원진▷부산보호관찰소 행정지원과장 장재원▷광주보호관찰소〃 이성칠
▲행정안전부◇승진▷재난협력실장 최복수
▲국토교통부◇과장급 전보▷원주지방국토관리청 관리국장 권진섭
▲공정거래위원회◇국장급 이상▷상임위원 신영호▷경쟁정책국장 신봉삼▷기업집단국장 정진욱▷서울지방공정거래사무소장 조홍선▷대변인(전담 직무 대리) 육성권
▲인사혁신처◇고위공무원(실장급) 전보▷차장 김우호▷소청심사위원회 상임위원 정만석
▲관세청◇과장급 전보〈본청〉▷비서관 남성훈▷운영지원과장 박철완▷원산지지원담당관 임현철▷심사정책과장 김종호▷법인심사과장 김재홍▷기획심사팀장 김현석▷외환조사과장 정기섭〈관세국경관리연수원〉▷인재개발과장 이해진〈인천세관〉▷세관운영과장 윤선덕▷휴대품통관1국장 이철재▷조사국장 김철수〈수원세관〉▷세관장 박종일〈서울세관〉▷자유무역협정집행국장 심재현▷심사국장 장웅요▷조사2국장 이동현〈부산세관〉▷통관국장 이근후▷신항통관국장 최재관▷심사국장 안문철▷조사국장 김영우▷감시국장 하남기〈창원세관〉▷세관장 김기훈〈경남남부세관〉▷세관장 이동훈〈울산세관〉▷세관장 이갑수〈속초세관〉▷세관장 이승필〈광양세관〉▷세관장 백도선〈평택세관〉▷세관장 권태휴〈관세청〉▷김우철 박진희 김용철 김기재 김종기◇과장급 전보▷관세청 정재호
▲통계청◇과장급〈과장〉▷통계조정 유호준▷통계심사 황호숙▷경제통계기획 어운선▷소득통계 김대유▷소득통계개발 민경삼▷가계수지동향 정구현▷농어업통계 홍연권▷표본 황현식〈실장〉▷연구기획 최정수▷통계방법연구 최필근〈경인지방통계청〉▷지역통계과장 심상욱▷사회조사과장 박은영〈동북지방통계청〉▷사회조사과장 박상진▷안동사무소장 김희종〈호남지방통계청〉▷조사지원과장 김오승▷전주사무소장 김미애▷목포〃 김두만〈동남지방통계청〉▷조사지원과장 이영보▷지역통계〃 이희길▷경제조사〃 양경진▷울산사무소장 한희석〈파견〉▷보건복지부 통계정책담당관 우영제▷특허청 지식재산교육과장 윤미선
▲병무청◇고위공무원 전보▷대전·충남지방병무청장 김주영◇고위공무원 승진▷부산지방병무청장 김종철◇과장급 전보▷사회복무연수센터장 백종훈▷경인지방병무청 인천병무지청장 김용진▷기획조정관실 규제개혁법무담당관 류정길◇과장급 승진▷입영동원국 현역모집과장 하성일
▲행정중심복합도시건설청◇과장 전보▷도시계획국 도시공간건축과장 김은영
▲국회사무처◇관리관 승진▷법제실장 고상근▷기획조정실장 홍형선◇이사관 승진▷관리국장 여영준▷국회사무처 곽현준 박규찬 정경윤 정대영 최병권▷경호기획관 최오호◇이사관 전보▷의정연수원 교수 김상수▷특별 위원회 전문위원 김태균▷환경노동위원회 전문위원 송주아▷외교통일〃 최용훈▷법제사법〃 허병조▷보건복지〃 박선춘▷국방〃 이신우▷농림축산식품해양수산〃 김병주▷국회사무처 이지민▷기획재정위원회 전문위원 송병철◇부이사관 전보〈위원회 입법심의관〉▷정보 김사우▷여성가족 김수옥▷예산결산특별 상지원▷예산결산특별 임명현▷국회운영 정명호▷과학기술정보방송통신 정홍진
▲국회입법조사처◇이사관 전보▷경제산업조사실장 오명호◇부이사관 전보▷사회문화조사심의관 강대훈
▲국회도서관◇전보〈이사관〉▷의회정보실 의회정보실장 이신재▷법률정보실 법률정보실장 노우진〈부이사관〉▷정보봉사국 정보봉사국장 김정혜▷국회기록보존소 국회기록보존소장 박미향◇전출〈이사관〉국회사무처 박선춘◇전입〈이사관〉기획관리관실 기획관리관 김경호
▲광주광역시◇3급 전보▷군공항이전추진본부 정정석▷남구 전출(부구청장 요원) 허기석
▲대전시◇3급 승진▷자치분권과 이은학◇4급 승진▷인사혁신담당관 김호순
▲서울문화재단〈실장·본부장〉▷감사실장 한지연▷경영기획본부장 김홍남▷예술지원본부장 김수현▷문화시민본부장 백승우▷예술교육본부장 김해보▷창작기반본부장 직무대리 남미진▷극장운영실장 우연〈팀장〉▷경영기획 서명구▷인사 정일한▷재무회계 주한식▷시설계약 백성운▷홍보IT 이규승▷예술기획 최재훈▷예술지원 김유진▷예술청 김영호▷지역문화 김진환▷생활〃 우상욱▷축제 이현아▷서울거리예술창작센터 조동희▷시민청 김희영▷예술교육 나희영▷서울문화예술교육지원센터 직무대리 한민지▷용산예술교육센터 장재환▷기획제작 직무대리 도재형〈매니저〉▷청년예술청 배소현▷삼각산시민청 김민수▷융합예술TFT 이정훈▷신당창작아케이드 김상원▷서울무용센터 정경미▷서교예술실험〃 황현정▷잠실창작스튜디오 이승주
▲그랜드코리아레저◇승진〈팀장〉▷혁신성장 김형오▷혁신인사 김현태▷IT 김광율▷코엑스경리 서정석▷마케팅전략 김구현▷멤버십마케팅 장재석▷강남코엑스점 오퍼레이션2 엄혜은▷강북힐튼점 운영기획 박찬진▷부산롯데점 오퍼레이션2 이재만◇전보〈실장〉▷소통 정수용▷안전보안 이미선▷감사 주양국▷노사경영지원 권익준▷재무관리 한장영〈점장〉▷강남코엑스 이정민▷강북힐튼 박강우〈원장〉▷인재개발 문치택〈팀장〉▷힐튼서베일런스 강명희▷감사기획 조상현▷경영전략 황상일▷재무 윤병호▷내부회계관리 허경영▷매스마케팅 박찬두▷강남코엑스점 오퍼레이션1 김익돈▷〃3 김선엽▷강북힐튼점 머신영업 최동운▷부산마케팅2 이민호
▲기술보증기금◇본부장 1급 승진▷인천지역본부 김정항◇본부장 전보▷부산지역본부 오진석▷대구지역본부 송배호▷호남지역본부 고용주◇부서장 1급 승진▷성과평가실 이종학▷인사부 김대철▷재기지원부 이광열▷강남지점 장화수◇부서장 2급 승진(수석)▷특허공제사업부 안일성▷홍보실 김태주◇부서장 전보▷리스크준법실 남경호▷기술보증부 이재필▷디지털금융실 조영길▷혁신투자실 이장훈▷업무지원부 심영한▷홍보실 김성태◇지점장 2급 승진▷평택 윤형근▷화성 김범헌▷원주 안지웅▷춘천 김승교▷강릉 박경규▷진천 전하영▷군산 권기철▷순천 김규섭▷광주기술혁신센터 송한길▷인천재기지원센터 이광규▷창원(수석) 하용운▷서울문화콘텐츠금융센터(수석) 이세용▷연수파견 김흥배 박동만 이원표 심성학 오은식 정대영◇지점장 전보▷구로 이계혁▷송파 권오군▷종로 문경주▷가산 곽효종▷일산 이명희▷인천 장계수▷부평 이기원▷인천중앙 김경환▷시화 김영수▷수원 이의수▷용인 이제현▷대전 이상돈▷청주 이재홍▷대전동 박종필▷마산 배기수▷대구 이윤호▷구미 이주환▷포항 안재우▷익산 김만곤▷전주 김재관〈기술혁신센터〉▷서울동부 이철현▷대전 구기회▷대구 손종우〈재기지원센터〉▷서울서부 김종태▷부산동부 변종호▷부산서부 표세용
▲산업은행◇전보〈본부장〉▷벤처금융 이웅주▷해양산업금융/부산경남지역 유병수▷자금시장 양복승▷PF 박웅찬▷IDT 권용일▷KDB미래전략연구소 이근환▷대구경북지역 진인식▷충청호남지역 홍권석▷아시아지역 황길석〈부·실장〉▷비서실 이준성▷혁신성장정책금융센터 이정환▷온렌딩금융실 홍선영▷벤처기술금융실 김건수▷스케일업금융실 정명국▷넥스트라운드실 정욱상▷신산업금융실 윤종열▷산업·금융협력센터 안영규▷기업금융1실 장세호▷기업금융2실 최동선▷기업금융4실 오종녕▷해외사업실 양승원▷무역금융실 이의화▷자금부 이재원▷자금운용실 서정일▷금융공학실 윤병길▷발행시장실 김경완▷M&A컨설팅실 반영은▷PF2실 최승호▷PF3실 최원환▷심사1부 이상곤▷신용평가부 김숙▷리스크관리부 김국종▷여신감리부 장병익▷금융결제부 장미선▷재무기획부 조일래▷디지털추진부 유훈수▷IT기획부 이완희▷e-뱅킹전산부 김미덕▷신탁실 김영수▷미래전략개발부 최호▷산업기술리서치센터 노형복▷윤리준법부 이제희〈지점장〉▷서초 김한균▷하남 백영숙▷금천 고영현▷노원/의정부 임준석▷마곡 신종도▷마포 정홍조▷서소문/동대문 허도▷양천 유광수▷영업부 박영호▷부천 이봉희▷송도 오병돈▷시화 서동호▷일산 신혜숙▷산본 윤양원▷안양 안경순▷원주/춘천 하광진▷판교 김수현▷창원/마산 채경채▷해운대 이상진▷구미 김종구▷남울산 이승직▷대구 박영상▷광주 박재훈▷군산 장민▷오창 최병호
▲수출입은행◇부서장급〈승진〉▷다자사업부장 서정화▷남북교류협력실장 문재정▷법무실장 심형보▷원주출장소장 차승원▷상해사무〃 박진오▷기업구조조정단(국내파견) 채상진〈전보〉▷재무관리실장 김관▷플랜트금융부장 옥영철▷자원금융실장 양구정▷전대금융〃 황정욱▷기업금융1부장 전선준▷〃2〃 김호준▷천안수출중소기업지원센터장 이운창▷중소중견금융2부장 박태익▷사업협력〃 장익환▷남북협력총괄〃 안상훈▷〃경협실장 김수현▷리스크관리부장 정현수▷여신감리실장 권원협▷윤리준법〃 유연갑▷자금시장단장 이상헌▷국제투자실장 심재선▷해양금융단장 김형준▷해외사업개발〃 이상호▷심사평가〃 전정범▷비서실장 송오순▷홍보〃 이동훈▷부산지점장 정석찬▷청주〃 박춘규▷수원〃 이형주▷해외사업개발단(수석부장) 이진균▷기업구조조정단(〃) 조장래▷런던현지법인장 양종배▷홍콩〃 신유근▷인사부소속 부장(연수) 이태형 우정현 이원균
▲중소벤처기업진흥공단◇부서장 전보▷홍보실장 이준석▷혁신전략실장 이병철▷경기남부지부장 임동환
▲한국거래소◇부서장 신규(재) 보임〈유가증권시장본부〉▷조사마케팅부장 강병국〈코스닥시장본부〉▷상장부장 이미현▷코넥스시장부장 유준수〈파생상품시장본부〉▷글로벌파생시장부장 오현욱▷CCP리스크검증실장 고영태▷일반상품시장부장 이재훈▷증권·파생상품연구센터 연구실장 이상우〈시장감시본부〉▷특별심리실장 이국철▷감리부장 정상호◇부서장 전보〈경영지원본부〉▷전략기획부장 민경욱▷인사부장 정지헌▷정보사업부장 김을수▷홍보부장 방홍기〈유가증권시장본부〉▷주식시장부장 이정의▷상장부장 신병철▷공시부장 권찬국〈코스닥시장본부〉▷혁신성장지원부장 김윤생▷상장관리〃 이충연▷공시〃 이부연〈파생상품시장본부〉▷주식파생시장부장 이주환▷청산결제〃 배흥수▷CCP리스크관리〃 박찬수〈시장감시본부〉▷투자자보호부장 공도현▷시장감시〃 남승민
▲한국남부발전▷안전관리처장 서성재▷부산발전본부장 김광규▷영월발전본부장 김민수▷환경품질실장 김상범▷신세종복합건설본부장 김구현〈기획처〉▷재무예산실장 김기홍〈국내사업처〉▷풍력사업실장 박석준〈하동발전본부〉▷안전품질실장 임채현▷제2발전소장 지석근▷기술지원실장 양다모〈부산발전본부〉▷발전운영실장 정현일〈남제주발전본부〉▷복합건설실장 박기철〈한림발전소〉▷소장 김태완〈삼척발전본부〉▷기술지원실장 최승철〈관리처〉▷총무부장 김경호▷일자리전략부장 박원영〈정보전략실〉▷정보기술융합부장 김진수〈안전관리처〉▷산업안전부장 이병림▷공정안전부장 이환길〈발전처〉▷복합운영부장 김달태〈환경품질실〉▷환경관리부장 주재홍▷기후대책부장 권달정▷품질관리부장 박시경〈국내사업처〉▷사업총괄부장 김범수▷태양광사업실장 최주몽▷풍력담당부장 이영재〈해외사업실〉▷해외신재생부장 이광수〈조달협력처〉▷계약자재실장 하상수〈출자관리실〉▷출자지원부장 정훈태
▲한국농어촌공사◇상임이사▷부사장 겸 기획전략이사 전승주▷수자원관리이사 이상엽▷경영지원 겸 농지관리이사 권기봉
▲서민금융진흥원▷평택서민금융통합지원센터장 황재호▷홍보협력실장 김소엽
▲한국국방연구원▷기획조정부장 탁성한▷정책개발실장 정상윤▷안보전략연구센터장 김두승▷대외협력실장 이영학▷국방전략 연구실장 박상현▷국제전략〃 이상국▷북한군사〃 김진아▷전략기획〃 강한태▷전력소요분석단장 이재욱▷비용분석 연구실장 류지윤▷획득사업분석단 사업분석2팀장 이창기
▲한국금융연구원▷해외금융협력지원센터장 이윤석
▲한국지방행정연구원▷부원장 김현호▷지방재정경제실장 조기현▷지역포용발전실장 박승규
▲한국콘텐츠진흥원◇단장·국장·팀장〈기획조정실〉▷혁신소통팀 성임경▷홍보팀 변미영〈부원장 직속〉▷시설안전관리단 조은동▷분쟁조정위원회사무국 정진규▷공정상생지원단 박승준〈경영지원본부〉▷인사팀 이원희▷재무팀 임규복▷정보보안팀(전보) 신화범▷심사평가팀 유영진〈기업·인재양성본부〉▷기업육성팀 박인남▷인재양성팀(전보) 김희숙〈문화기술본부〉▷문화기술전략팀 연제혁▷문화기술개발팀(전보) 이재은〈정책본부〉▷미래정책팀(신임) 송진▷산업정책팀 박혁태▷정책금융팀(전보) 백승혁〈게임본부〉▷게임산업팀 곽성환▷게임유통팀(전보) 김문경<방송본부>▷방송산업팀(신임) 이도형▷방송유통팀 김정옥<대중문화본부>▷애니캐릭터산업팀 장인걸▷만화스토리산업팀(전보) 박정연▷음악패션산업팀 이혜은<해외사업본부>▷콘텐츠수출팀(전보) 이경은▷한류사업팀 김기헌<지역사업본부>▷지역콘텐츠팀(전보) 김성준▷실감콘텐츠팀 유윤옥
▲대한건설협회◇승진▷홍보팀장 김영권◇전보▷주택·인프라·국제협력실장 송광일◇파견▷국방대 황승현▷세종연구소 오병선
▲대한주택건설협회◇전보〈본부장〉▷경영지원 박성희▷정책관리(직무대리) 정동주〈실장〉▷회원사업 이청운〈사무처장〉▷부산광역시회(직무대리) 최진우▷대구광역시회 김치용▷인천광역시회 김수정▷광주·전남도회 이동하▷대전·세종·충남도회 신수의▷울산·경남도회 손철원▷경기〃 이철환▷경북〃 이도희〈부장〉▷정책관리본부 임대주택 유희봉
▲호서대▷학사부총장 오삼권▷대학원장 김성동〈학장〉▷인문사회대 한유미▷경영대 조상섭▷생명보건대 임승주▷공과대 박경우▷예체능대 김경식〈처장〉▷인재개발 안진호▷전산정보 변상규〈실장〉▷비서실 박승미
▲경상일보▷편집국장 서찬수▷문화사업국장 추성태〈부국장〉▷편집국 경제부장 김창식▷광고국 신익주〈부장〉▷편집국 사진영상부 김동수▷광고국 광고부 최광호 안동민▷광고국 광고부 부장대우 문영진▷경영기획실 독자서비스부 이민호
▲세계일보◇편집국▷편집부 부장대우 황온중
▲파이낸셜뉴스▷문화스포츠부장 정순민▷국제부장 조창원▷논설위원 최진숙