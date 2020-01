2020 대한민국 퍼스트브랜드 대상 패션뷰티2 부문

요가 클래스 기획… 고객 접점형 마케팅 큰 공감 얻어

안티에이징 효능만큼 뛰어난 편의성 또한 소비자의 만족도를 높여주고 있다. 산화 등의 이유로 아침에 사용이 어려운 타 비타민 C 세럼의 단점을 보완, 풀러린 성분과 함께 항산화 성분(쿼세틴, 레스베라트롤, 엘라직애씨드, 바이칼린)이 자외선으로부터 생기는 활성산소를 제거해주기 때문에 아침과 여름 언제든 사용이 가능한 아이템이다.

'퍼스트 씨' 세럼의 주성분인 비타민 C는 프리미엄 영양제의 원료로도 쓰일 만큼 최고의 품질을 인정받는 영국 DSM사의 순수 비타민 C로, 특히 '메가 퍼스트 씨 세럼 퓨어 비타민 C 13.5%'에는 역대 최대 함량인 순수 비타민 C 13.5%를 담아 효과를 높였다.

2015년 론칭 이후 현재 시즌 4 제품인 '메가 퍼스트 씨 세럼 퓨어 비타민 C 13.5%'까지 홈쇼핑 누적 매진 횟수 총 150회를 기록하며 비타민 세럼 가운데 압도적인 넘버원 자리를 지키고 있는 리즈케이의 스테디셀러이다.

슈피겐코리아가 올해 '2020 대한민국 퍼스트브랜드 대상'을 받으며 모바일 액세서리 부문 5년 지속 수상을 달성했다. 한국, 미국, 중국을 중심으로 전세계 60여 개국에서 대표 모바일 패션 액세서리 전문 기업으로 자리 잡은 슈피겐코리아는 지난해 11월 미국 아마존 전 카테고리 셀러 순위 4위를 기록하는 등 세계에 메이드인 코리아의 위상을 높이는데 앞장서고 있다.

슈피겐코리아의 대표 제품은 울트라 하이브리드, 슬림아머, 네오하이브리드 등 스마트폰 케이스와 AP12T, 스텔스, 터블런스 등 차량용 거치대, 그리고 블루투스 이어폰 등 모바일 주변 기기 등이다. 최근에는 여성 고객층을 겨냥한 제품군을 확장해 고객들로부터 많은 관심을 받고 있다.

또한, 제품을 직접 체험해볼 수 있는 오프라인 직영점을 통해 소비자와의 접점도 확대하고 있다. 지난해 11월 문을 연 '가로수길 직영점'은 IT 및 모바일의 메카로 자리 잡았다.

김대영 슈피겐코리아 대표는 "앞으로도 슈피겐은 단순한 케이스와 액정류에 머무르지 않고, 'Something you want' 라는 슬로건을 바탕으로 고객이 원하는 제품을 더욱 폭넓게 선보이기 위해 지속적으로 투자해나갈 것"이라고 말했다.



