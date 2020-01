"평행선 韓日관계 회복 위해선, 3 NO·7원칙 룰 지켜가자"

아베 신조(安倍晋三) 일본 총리는 12일 방송된 NHK의 '일요토론'에서 "국가 간 약속(1965년 한·일 청구권 협정)이 지켜지지 않으면 교제(交際)할 수 없으니 그런 계기를 확실히 만들어 달라고 강하게 요구하고 싶다"고 했다. 앞서 문재인 대통령은 지난 7일 신년사에서 "일본이 수출 규제 조치를 철회한다면 양국 관계가 더욱 빠르게 발전할 수 있을 것"이라고 했다. 지난해 12월 문 대통령과 아베 총리 간 정상회담이 15개월 만에 열렸지만, 한·일 관계는 강제징용 배상 문제와 관련해 여전히 상대방이 먼저 움직일 것을 요구하며 평행선을 달리고 있다.



이런 상황에 대해 후지사키 이치로 나카소네평화연구소 이사장은 본지 인터뷰에서 양국이 새로운 '게임의 룰(규칙)'을 만들 필요가 있다며 구체적인 제안을 했다. 그는 "인접 국가로서 양국 정상, 외교장관, 실무자 간의 잦은 회담을 통해 해결책을 찾는 것이 외교"라며 "동맹국 간에 지켜야 할 '3 NO'가 있는데 한·일 관계는 동맹이 아니지만 이젠 그것이 필요하다고 본다"고 했다. 그가 말한 '3 NO'는 'No surprise, No Politicize, Do not take it for granted(상대를 놀라게 하지 않고, 정치화하지 않고, 양국 관계를 당연시하지 않은 채 배려하는 것)'.



그는 또 한·일 관계가 화제에 오르자 인터뷰 도중 자신이 최근 구상한 '한·일 양국이 지켜야 할 7가지 원칙'을 보여주며 설명했다. 그 원칙은 '①상대에 대한 경의(敬意)를 잊지 말자 ②장래 세대는 항상 사이 좋은 친구가 되자 ③한·일 간 문제는 양국이 해결해 다른 나라로 넓히지 말자 ④한·일 간 관계 악화를 기뻐하는 국가가 있음을 잊지 말자 ⑤현안은 프로답게 협의하자 ⑥국내용 발언, 혐오 발언으로 상대국 국민에게 상처 입히지 말자 ⑦다양한 모든 분야의 대화 교류를 중단 없이 하자'였다.



후지사키 이사장은 강제징용 배상 문제와 관련해선 "1965년 일·한 청구권 협정을 존중해 가면서 해결책을 찾는 것이 중요하다"며 "한국은 (배상 판결을 선고한) 사법부의 결정이 있기에 쉽지 않겠지만 진전된 입장을 일본에 보이는 것이 바람직하다"고 했다. 아베 총리에 대해서도 "한·일 관계를 위해서 노력해왔으나 앞으로 더 주의 깊고 신중하게 행동해야 한다"고 했다.