[윤희영의 News English] 욕실에 들어가면 생길 일

"거울아, 거울아, 이 세상에서 누가 제일 예쁘니?" 동화(fairy tale) '백설공주'에 등장하는 마법의 거울(magic mirror)은 "백설공주가 가장 예쁘다"고 답한다. 그런데 가까운 미래(near future)에 등장할 거울은 백설공주처럼 제일 예뻐질 수 있는 마법을 가르쳐준다.



미국에서 열린 세계 최대 가전제품 전시회 'CES 2020'에선 온갖 혁신 기술(all sorts of innovative technologies)이 선을 보였는데(make their debut), 다양한 인공지능 기반 욕실 장치(artificial intelligence-based bathroom devices)도 공개돼 관심을 모았다.





미래의 욕실 거울에는 카메라가 내장된다(be built-in). 얼굴을 비추는 순간 사진을 찍어 깊은 주름(deep wrinkle), 잔주름(fine line), 모공(pore), 피지(sebum), 색소(pigment), 붉은 기(redness), 반점(spot) 등을 스캔한다. 그리고 인공지능으로 눈 깜짝할 사이에 분석해(analyze them in a twinkling) 사용자에게 맞춰진 피부 관리 해법(skincare solutions tailored to the user)을 알려주고, 적합한 미용 제품을 골라준다(pick out appropriate beauty products).



거울은 매일 사용자 피부에 영향을 미치는(affect the user's skin on a day-to-day basis) 환경 조건들(environmental conditions), 이를테면 습도(humidity), 날씨(weather), 기온(temperature), 꽃가루(pollen), 자외선 지수(ultraviolet index) 등 해당 지역 위치 데이터도 감안해(take into account the geo-location data) 최적화한 개인별 맞춤형 방식을 추출해낸다(extract personal customized formula).



변기 냄새가 심하면(be smelly) 입구에 악취 상태를 보여주며(display the status of the stench) 들어가지 말라는 표시가 뜬다. 변기는 가까이 다가가면 뚜껑을 자동으로 열고(automatically open its lid) 멀어져 가면 닫고 물을 내린다.



샤워기 꼭지(shower-head) 안에는 스마트 장치가 내장돼 있어 음성으로 물줄기와 온도를 바꾸고(change the water flow and temperature), 라디오를 듣거나 원하는 음악을 주문하고, 뉴스와 날씨, 교통 상황 등을 물어볼 수도 있다.



욕실 매트는 세탁기로 빨 수 있는 커버(machine-washable cover) 속에 얇은 체중계(thin scale)가 내장돼 있다(be inserted into it). 사용자가 올라설 때마다 체중 변화를 추적해 적정선을 넘을 경우 경보를 울린다. 또 발바닥 온도와 닿는 부위 강도로 열·압력 지도를 작성해 당뇨 같은 질병을 감지하고(detect medical condit ions like diabetes) 자세가 올바른지 분석해 교정 운동(corrective exercise)을 권유하기도 한다.



이처럼 욕실에 들어서기만 하면 화장·피부 관리법에 체중 조절까지 맞춤 서비스(customized service)로 제공되니 거울만 원망하고 타박하던 계모 왕비가 백설공주보다 더 예쁘고 날씬해질 날도 멀지 않았다(be at hand).