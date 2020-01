[OSEN=호찌민(베트남), 김성락 기자] 11일 오후(현지시각) 베트남 호찌민시 2군 사라시티(sala city)에서 ‘V앱의 베트남 유일 차트 프로그램 V HE ARTBEAT YEAR END PARTY 2019’ 행사가 열렸다.



V HEARTBEAT 는 "The Gateway to Asia"를 표방한 베트남 유일의 공신력있는 음악차트와 이를 활용한 주별, 월별 라이브 프로젝트다.



몬스타엑스 민혁이 화려한 공연을 펼치고 있다. /ksl0919@osen.co.kr