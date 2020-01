'파바로티 무비 콘서트 With 듀에토'...19일 GV 3탄

듀에토

영화 '파바로티'가 팝페라 듀오 듀에토의 라이브를 극장에서 들을 수 있는 '파바로티 무비 콘서트 With 듀에토' 슈퍼스타 GV(관객과의 대화) 3탄을 연다.



'파바로티'는 역사상 최초로 클래식의 음악 차트 올킬 신화를 만든 슈퍼스타 '루치아노 파바로티'의 이야기를 그린다.



'파바로티' 무비 콘서트 With 듀에토'는 영화와 클래식 공연의 결합으로 그 특별함을 더한다. GV에서는 영화 뿐만 아니라 듀에토의 라이브 무대를 모두 만나 볼 수 있다. 듀에토는 파바로티의 세기의 명곡 중 '네순 도르마(Nessun Dorma)', '여자의 마음(La Donna E Mobile)'를 선보인다.



듀에토는 2017년 JTBC '팬텀싱어'에서 준우승을 차지한 '인기현상' 팀의 백인태, 유슬기가 결성한 팝페라 듀오다. 듀에토는 KBS '불후의 명곡' 김진룡 편에서 출연해 우승했고, 현재는 YTN 라디오 '듀에토의 더 클래식'을 진행하고 있다. 최근에는 뮤지컬 '은밀하게 위대하게'에 캐스팅되는 등 예능, 라디오, 뮤지컬 등 폭넓은 활동을 펼치고 있다.



'파바로티' 무비 콘서트 With 듀에토'는 오는 19일 오후 2시 메가박스 코엑스에서 진행된다.