[공식]방탄소년단, 가온차트 연간 최다 판매량 371만 장 돌파 '신기록'

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 그룹 방탄소년단이 MAP OF THE SOUL : PERSONA 앨범으로 371만 장의 판매량을 돌파, 역대 최다 판매량으로 가온차트 연간 앨범 차트 1위에 올랐다.

대한민국 공인 음악차트인 가온차트가 10일 발표한 2019년 연간 앨범 차트에 따르면, 방탄소년단이 지난해 4월 발매한 MAP OF THE SOUL : PERSONA 앨범은 연간 371만 8230장의 판매량을 기록했다. 이는 가온차트가 생긴 이래 연간 최다 판매량이다.

방탄소년단은 2016년 정규 2집 '윙스(WINGS)'로 연간 최다 판매량(75만 1301장) 1위에 오르기 시작해, 2017년에는 LOVE YOURSELF 承 'Her' 앨범으로 최다 판매량 기록(149만 3443장)을 자체 경신했다. 또한, 2018년에는 LOVE YOURSELF 結 'Answer' 앨범으로 219만 7808장의 판매량을 기록하며 4년 연속 가온 연간 앨범 차트 1위에 올랐다.

앞서 방탄소년단의 MAP OF THE SOUL : PERSONA는 2019년 4월, 발매 19일 만에 판매량 322만 장을 돌파하며 가온차트 집계 이래 월간 최다 판매량을 기록하기도 했다. 또한, 지난 6월에는 영국 기네스 월드 레코드가 발표한 한국 가수 최다 판매 신기록(339만 9302장)을 세우며 연일 새 역사를 써 내려가고 있다.

한편, 방탄소년단은 공식 SNS 채널을 통해 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'의 컴백 트레일러 'Interlude : Shadow'를 선보이며 대대적인 컴백을 예고했다.

