진중권, "文은 PK친문 보스... 촛불사기 민주당"...'檢 학살 인사에 "친문 양아치 개그" 비판

‘윤석열 사단 학살’ 인사에 "윤석열, 절대 물러나면 안 돼"

"총선 때 ‘촛불사기 민주당’만 안 찍으면 된다"

"문 대통령, 일국의 대통령보다 PK 친문 보스"



최근 연일 친문(親文) 세력을 비판해온 진보 성향의 진중권 전 동양대 교수<사진>가 8일 단행된 검찰 고위 간부 인사에 대해 "친문 양아치들의 개그"라고 했다. 그는 윤석열 검찰 총장을 향해서는 "절대 물러나면 안 된다"고 했다. 문재인 정부와 더불어민주당을 향해서는 "실패한 정권" "촛불사기 민주당"이라고 평한 뒤 "문재인 대통령은 일국의 대통령보다는 PK 친문 보스의 그것에 더 잘 어울린다"고 했다.





진 전 교수는 8일 법무부의 검찰 인사가 발표되자 관련 기사 링크를 공유하며 "친문 양아치들 개그를 하네요"라고 평했다. 이어 "알아서 나가란 이야기인데 윤석열 총장, 절대 물러나면 안 된다"라며 "수치스럽고 모욕스러워도 나라를 위해 참고 견뎌야 한다"고 했다. 그러면서 "손발이 묶여도 ‘PK(부산·경남) 친문’의 비리 팔 수 있는 데까지 최대한 파헤쳐 달라"고 했다.



이어 9일 오전 0시 17분쯤에는 오는 4월 총선에서 더불어민주당에 표를 주지 말자고도 했다. 진 전 교수는 "아주 긴 싸움이 될 테니 미리 감정 에너지를 소비할 것 없다"며 "저 바보들에게 웃으며 화를 냅시다"라고 했다. 그는 또 "우리에게 있는 한 장의 표를 어디에 던질지는 각자 알아서들 하시되, 다만 한 가지 절대로 쟤들(민주당)한테 주지 맙시다"라고 했다.



이어 "‘그렇다고 너희들이 자유한국당 찍을 거냐?’라는 것이 민주당의 이야기"라며 "안 찍어도 된다. 선거 결과보다 중요한 것은 한 장의 표로 우리가 매우 화났다는 사실을 표현하는 것"이라고 했다. 그러면서 "누가 되든 신경 쓰지 마세요. 누가 되든 어차피 똑같은 짓 할 테니까. 봤잖아요"라며 "촛불사기 민주당만 안 찍으면 된다"고 했다. 그는 이 글과 함께 노벨 경제학상을 받은 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수의 책 ‘Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future(좀비와의 논쟁: 경제, 정치, 더 나은 미래를 위한 투쟁)’ 책 사진과 함께 이 시대의 필독서라고 썼다.





진중권 전 동양대 교수가 9일 자신의 페이스북에 오는 4월 총선에서 더불어민주당에 표를 주지 말자는 취지의 글과 함께 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수의 책 표지 사진을 게시했다. /진중권 전 교수 페이스북 캡처

이날 오전 5시 34분쯤에는 문 대통령을 직접 비판했다. 진 전 교수는 "문재인과 PK 친문을 구별하는 게 의미가 있을까?"라며 "(문 대통령의) 인식과 판단, 행동을 보면 일국의 대통령보다는 PK 친문 보스의 그것에 더 잘 어울리는 듯"이라고 했다. 그는 이어 "촛불 덕에 거저 집권하고 야당 덕에 거저 통치하고, 지금 상태로라면 정말로 한 20년은 권세를 누리겠다"며 "하지만 그러면 뭐하나. 이미 ‘실패한 정권’인 것을"이라고 했다.



진 전 교수는 또 "그래도 옛날엔 잘못하면 미안해하는 척이라도 했는데, 요즘은 잘못한 놈은 떳떳하고, 떳떳한 놈이 미안해해야 한다"라며 "뭐, 이런 빌어먹을 경우가 다 있죠"라고 했다. 이어 "아무튼 조국 사태 이후, 정말 한 번도 경험하지 못한 나라를 경험한다"며 "이 부조리극, 문재인 대통령의 창작물이다"라고 했다.