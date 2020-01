"서지현 검사 좌천, 내 인사 민원 유탄 맞은 것" 안태근 구명 나선 법무연수원장

작년 말 대법원에 진술서 제출

"통영지청 발령 예정인 고교 후배, 내가 민원해 다른 지방도시로 발령… 그 자리에 서지현 검사 가게된 것"





박균택〈사진〉 법무연수원장이 작년 말 대법원에 안태근 전 검찰국장의 구명(求命)을 요청하는 진술서를 제출한 것으로 8일 확인됐다. 박 원장은 현 정권 초대 법무부 검찰국장이었다. 그는 최근 사표를 냈다. 안 전 국장은 검찰국장으로 있던 2015년 8월 당시 검찰 인사에서 수원지검 여주지청에 있던 서지현 검사를 통영지청으로 부당하게 좌천 발령 냈다는 혐의(직권남용)로 재판에 넘겨져 1·2심에서 실형을 선고받고 수감 중이다.



박 원장은 진술서에서 2015년 8월 검찰 인사를 앞두고 본인이 법무부 검찰과 소속 평검사에게 창원지검 통영지청으로 발령 날 예정이었던 자신의 고교 후배 C 검사를 다른 검찰청으로 발령 내 달라는 부탁을 했다고 밝혔다. 이 민원이 받아들여져 C 검사는 다른 지검으로 발령이 났고, 서 검사가 통영지청으로 대신 가게 됐다는 것이었다.



박 원장 진술대로라면, 안 전 국장이 불이익을 주려는 의도에서 서 검사를 통영지청으로 좌천시켰다는 검찰의 공소 사실 자체가 잘못됐을 수 있다는 해석도 가능하다. 박 원장의 후배인 C 검사가 당시 통영지청 인사 대상에서 빠지자 자연스럽게 서 검사가 그 빈자리를 메우는 형식으로 통영지청 발령이 났을 수도 있다는 것이다. 안 전 국장도 "검찰국장은 서 검사처럼 평검사 전보 인사까지 관여하지 않는다"고 해왔다.



박 원장은 진술서에서 "한 사람의 인생이 억울하게 고통받는 모습을 묵과할 수 없기에, 저에게 손해가 될 수 있는 처신인 줄 알면서도, 이 진술서를 제출한다"며 "(2015년 8월 인사에서) 법무부 평검사에게 인사 부탁을 한 그 '선배 검사'가 바로 저였다"고 했다. 그는 "당시 고교 후배인 C 검사가 광주고검 차장으로 있던 저에게 전화를 걸어와 '대도시 검찰청에 배치받아야 아들을 대도시 중학교에 입학시킬 수 있는데, (통영)지청으로 가게 될 것이라는 연락을 받았다. 큰 도시 검찰청에 배치되도록 (법무부에) 부탁 좀 해달라'고 건의를 했다"고 말했다. 이어 "수긍할 만한 내용이라고 생각해 (법무부) 검찰과 인사 담당 검사에게 전화를 걸어 이 내용을 전했다"며 "저도 과거 검찰과에서 근무한 경험이 있는데, 그때 경험상 지청 인사는 검찰국장이 아닌 사실상 인사담당 (평)검사의 전결 사항이라는 것을 알았기 때문"이라고 했다.



박 원장은 또 자신이 인사 민원을 했던 그 법무부 검사가 안 전 국장의 2심 재판 때에 나와 '안 전 국장이 서 검사의 통영지청 발령을 지시한 적이 없다'고 증언했고, 자신이 보기에 이것이 이 사건의 유일한 직접 증거로 보이는데도 재판부가 이를 받아들이지 않은 것이 안타까웠다고 했다. 그러면서 "아무리 여론이 나쁜 사건이라도, 사법부가 기본적인 증거 법칙마저 무시하고 판결을 내린다면 대한민국의 앞날이 어떻게 될지 걱정"이라고 했다. 안 전 국장의 대법원 선고는 9일 예정돼 있다.