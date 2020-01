‘누나가 왜 거기서 나와?’… 이방카, CES 등장에 비판 봇물

세계적 IT 기업 CEO·전문가들이 맡아온 CES 기조연설

뜬금없는 이방카 등장에 여성단체서도 비판 목소리



미국 라스베이거스에서 7일(현지시간) 개막한 '세계가전전시회(CES·Consumer Electronics Show) 2020'에 도널드 트럼프 미국 대통령의 딸 이방카 트럼프 백악관 보좌관이 기조연설자로 초청돼 논란이다.



세계 최대의 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES 무대에는 해마다 기조연설자로 세계적인 전자·IT 기업 CEO나 해당 분야 최고의 전문가만 초청 받아 미래 기술의 비전을 소개해왔다. 반면 이 분야와 전혀 상관이 없는 이방카의 등장하자 사회관계망서비스(SNS)에서는 '보이콧CES' 해시태그가 확산하는 등 반발이 이어지고 있다.







이방카 트럼프 백악관 선임고문이 CES 2020 기조연설 무대에 올랐다. /EPA연합

CES를 주최하는 미국소비자기술협회(CTA)는 행사에 여성 참여자가 부족하고 곳곳의 성차별적 요소를 방치해 IT 분야에서의 여성 배척 문화를 형성하고 있다는 비판을 받아왔다. 그러나 이 자리에 이방카를 앉힌 CTA의 결정은 오히려 더욱 왜곡된 메시지를 전달했다고 AP통신 등은 보도했다.



비디오게임 개발자인 브리아나 우는 "이방카는 IT 분야의 여성이 아니다. 그는 최고경영자(CEO)도 아니고 관련 경력도 없다"며 "이는 다양성을 모방하겠다는 게으른 시도다"고 비난했다.



여성 IT 개발자 모임인 '위민후테크(The Women Who Tech)'의 엘리자베스 플러턴은 "IT 분야에 종사하는 여성에 대한 모욕이다. 우리는 대학, 그리고 이공계, 수학계, 과학계에서 힘든 시간을 보냈다"며 "이는 과도한 특권이며 혜택이다"고 말했다.



CES의 성차별 문제는 고질적이다. 행사 부스 에 야한 차림의 여성을 내세워 문제를 일으킨 적이 있는가하면, 2019년에는 여성 창업가가 만든 섹스 토이 회사에 수여한 혁신상을 "부도덕적이다"며 취소해 논란을 빚었다.



한편 이방카는 이날 게리 샤피로 CTA 회장과 CES 무대에서 질의응답을 진행하고 미래의 인력 개발과 일자리, 그리고 이를 가능케 하는 기술의 역할에 대해 이야기했다고 CNN 등은 전했다.