[인사] 보건복지부 외

▲보건복지부◇전보▷사회보장위원회 사무국장 이재용
▲경찰청◇경무관 전보▷정보화장비정책관 박지영▷과학수사관리관 이충호▷정보심의관 윤소식▷경무담당관실(국립외교원) 최주원▷〃(국가공무원인재개발원) 윤시승▷〃 (중앙경찰학교장 직무대리) 우종수〈경찰대〉▷학생지도부장 김광호▷치안정책연구소장 손장목〈경찰수사연수원〉▷원장 설광섭〈서울지방경찰청〉▷경무부장 유진규▷기동단장 김병수▷강서서장 허찬▷송파서장 이광석〈부산지방경찰청〉▷1부장 한원호▷2부장 곽순기▷3부장 백동흠▷해운대서장 이인상〈대구지방경찰청〉▷1부장 조지호▷2부장 배봉길▷성서서장 안종익〈인천지방경찰청〉▷1부장 김헌기▷2부장 김근식▷3〃 정승용▷인천국제공항경찰단장 김소년▷남동서장 김도형〈광주지방경찰청〉▷1부장 양성진▷2〃 박성주▷광산서장 박석일〈대전지방경찰청〉▷1부장 강언식▷2〃 유재성〈울산지방경찰청〉▷1부장 이상탁〈경기남부지방경찰청〉▷3부장 이훈▷수사〃 준비요원 최승렬▷수원남부서장 오문교▷분당〃 박명춘▷부천원미〃 홍기현〈경기북부지방경찰청〉▷1부장 하상구▷2〃 한형우〈강원지방경찰청〉▷1부장 이의신▷2〃 윤승영〈충북지방경찰청〉▷1부장 윤희근▷2〃 박세호▷청주흥덕서장 이상수〈충남지방경찰청〉▷1부장 이호영▷2〃 송정애〈전북지방경찰청〉▷1부장 이용석▷전주완산서장 최원석〈전남지방경찰청〉▷1부장 이명호▷2〃 정병권〈경북지방경찰청〉▷1부장 김희중〈경남지방경찰청〉▷1부장 김영일▷2〃 김흥진▷창원중부서장 김한수〈공로연수〉▷경찰청 경무담당관실 조종완 이원백 장경석 박형길 유현철 신현택
▲재외동포재단▷전문위원 김봉섭▷경영지원부장 이미경▷연구소통부장 박준희▷인권사업부장 조형재▷차세대사업부장 강윤모▷e-한민족사업부장 임자림
▲한국과학창의재단◇승진▷감사부장 김형진▷학생활동지원실장 서지연▷기획평가실장 이환철▷종합·원격교육연수원장 직무대행 진병두◇전보〈단장〉▷창의융합교육 이정규▷경영기획 허경호〈실장〉▷과학문화기획 임세진▷과학문화홍보 허준영▷과학문화산업기반 양수정▷과학문화확산 강호영▷창의융합기획 김현철▷과학수학교육개발 홍옥수▷과학영재육성 김명수▷소프트웨어·AI인재육성 이현숙〈팀장〉▷연수기획 현지영
▲새마을금고중앙회◇부문장▷준법지원부문 조강영▷MG인재개발원장 강왈구▷IT부문 김문호▷사회공헌금융부문 이용우▷자금운용부문 김상헌◇본부장▷전략기획 전성기▷총무 심동보▷대외협력홍보 김동욱▷리스크관리 김호술▷관재계약 반영식▷IT부문 IT기획 임기철▷IT개발 백경섭▷정보보호 강창기▷금고경영지원기획 박도형▷금고여신금융 황길현▷디지털금융 강신철▷예금자보호실 박재경▷금융소비자보호 장경수▷금융기획 이미향▷자금관리 위덕현▷대체투자 박준철▷공제기획 김훈기▷공제지원 이종성▷검사기획 유인석▷검사감독1 김동화▷〃2 서상민▷〃3 김종만▷감사 조근준▷비서실 강상수〈지역본부〉▷서울 김지윤▷부산 박광제▷대구 이재설▷인천 유경진▷광주전남 정찬호▷대전세종충남 정인순▷울산경남 김정신▷경기 장경준▷강원 신윤식▷충북 강명성▷전북 박혜식▷경북 김원규▷제주 김한신
▲수출입은행▷리스크관리본부장 이동환▷남북협력본부장 박경순
▲한국농어촌공사◇충북본부〈지사장〉▷보은 송서호▷옥천·영동 류영선▷진천 신홍섭▷괴산·증평 하성래▷음성 조현욱▷충주·제천·단양 이창희
▲한국법제연구원◇연구위원 승진▷연구본부 박세훈▷미래법제사업본부 배건이◇보직발령▷부원장 최환용▷연구본부장 정명운▷혁신법제사업본부장 한정미▷미래법제사업본부장 차현숙▷기획조정실장 김지훈▷경영지원실장 현준원▷법령번역센터장 류화열▷기획평가팀장 이준호▷예산기획팀장 강은경▷인사복지팀장 김경자▷재무회계팀장 이은주▷지식정보팀장 김현경▷연구지원 1팀장 우봉관▷〃2팀장 이기영▷〃3〃 민정화▷법제조사평가〃 김윤정▷재정혁신법제〃 홍의표▷규제혁신법제〃 조용혁▷사회적가치법제〃 최유경▷글로벌법제전략〃 배건이▷기후변화법제〃 박기령▷통일법제〃 최유▷사업총괄〃 이상모▷번역 1〃 이은경▷〃2〃 이규란▷〃3〃 장희지▷감사실장 현대호
▲동의대▷창업보육센터소장 김삼문▷태권도혁신연구소장 김학덕
▲전주대◇승진▷총무처장(직무대리) 이덕수▷공과대학 행정지원실장 하헌일▷입학사정팀장 장형국▷체육부장(직무대리) 겸 학생지원실장 전재홍◇전보▷학사지원실장 서광수
▲신아일보▷제주 주재기자(부장) 김시훈
▲아주경제신문◇승진▷뉴스룸 총괄국장 임재천▷정경부장 겸 신문제작 총괄국장 김병수▷사회부장 장용진▷중국본부 팀장 겸 아주일보 부장 배인선▷산업부장 윤태구▷정치팀장 최신형▷통합마케팅 국장 권우진◇전보▷논설실 위원 이승재▷건설부동산부장 김창익
▲중부일보▷인천본사 사장 겸 인천 편집국장 김광범▷수원본사 편집국장 김영재
▲KBS N▷스포츠국장 이효종▷스포츠제작팀장 강의권▷스포츠제작팀 수석 지승준
▲보건복지부◇전보▷사회보장위원회 사무국장 이재용