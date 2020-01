'비오브유' 김국헌·송유빈 듀오로 새 출발..."설레고 기대"

김국헌X송유빈-비오브유 '새로운 시작'

케이블 음악채널 엠넷 '프로듀스 X 101' 출신 김국헌과 송유빈이 듀오로 새 출발했다.



김국헌과 송유빈이 결성한 2인 그룹 '비오브유'(B.OF YOU = B.O.Y)는 7일 정오 첫 번째 미니앨범 '페이즈 원 : 유(Phase One : YOU)'를 발매한다.



비오브유는 팬클럽 공모전을 통해 응모된 2000여개의 이름 중 선택된 팀명이다. '누군가에게 최고가 될 수 있다'(Best Of You)라는 뜻과 '국헌&유빈' 또는 '국헌유빈&팬'으로 일컬어지는 '우리 둘'(Both Of You)이라는 2가지 의미를 내포하고 있다.



앨범에는 리드미컬한 멜로디 라인이 돋보이는 '별, 빛'(Starlight), 감성적 선율에 신시사이저를 수용한 댄스팝 '마이 엔젤', 달콤한 목소리가 매력적인 '갓 유어 백' 등이 실렸다.



김국헌과 송유빈은 이번에 각각 2번째, 3번째 데뷔다. 김국헌은 그룹 '마이킨', 송유빈은 솔로 데뷔와 마이틴 데뷔를 거쳤다. 마이틴은 해체했고 두 사람은 이번에 듀오로 뭉쳤다. 두 사람은 앨범 발매 전날인 6일 쇼케이스에서 의지를 다졌다. 송유빈은 "설렌다. 새 출발이다. 앞으로가 기대된다. 열심히 해야겠다"고, 김국헌은 "두번째, 세번째 데뷔인 만큼 지난 데뷔를 밑거름 삼아 더욱 멋지게 성장하겠다"고 두 주먹을 불끈 쥐었다.