방탄소년단, '3년 연속' 음반 대상..뉴이스트·트와이스 2관왕 '쾌거'(종합)[34회 골든디스크]

[OSEN=이승훈 기자] 방탄소년단이 3년 연속 '골든디스크' 음반 부문 대상의 영광을 안으면서 '글로벌 아이돌 그룹'의 입지를 단단히 굳혔다.

5일 오후 서울 구로구 고척 스카이돔에서 '제34회 골든디스크어워즈 with 틱톡' 음반 부문 시상식이 진행된 가운데, 가수 겸 배우 이승기와 박소담이 진행을 맡았다.

이날 대중들에게 가장 큰 관심을 받은 부문은 단연 대상의 주인공. 수상자로는 지난해 전세계적으로 케이팝 열풍의 불을 지핀 방탄소년단이 호명됐다. 이날 방탄소년단 리더 RM은 "2010년대 마지막 시상식이자, 2020년대 첫 시상식이다. 이렇게 큰 영광을 주신 건 여러분들 덕분이다. 작년 한 해 행복했다. 열심히 활동하고 쉬고 사랑하고. 10년 전 머리 깎고 방시혁 PD님 처음 뵀던 그날이 기억난다. 우리의 2010년대는 방탄소년단 이름으로 가득했다. 2020년대는 그 옆에 아미도 함께하는 순간이 됐으면 좋겠다. 앞으로 여러분들의 이름으로 이 책을 써내려가겠다"라며 수상 소감을 전했다.

또한 그는 "우리는 운이 좋게도 많은 분들의 응원 덕분에 하고 싶은 말을 하지만, 그렇지 않거나 그렇지 못하는, 보이지 않는 곳에서 진심을 다해서 음악을 만드시는 아티스트분들이 계시다. 2020년대는 그분들의 공명과 노력, 진심이 공정하고 정당하고 헛되지 않았으면 좋겠다. 2010년대의 잘못된 부분은 여기서 끝내고 2020년대에는 더 좋은 해가 됐으면 좋겠다"며 현재 가요계에 불거진 음원 사재기 의혹에 대한 소신을 털어놨다.

사실 방탄소년단의 '음반 부문' 대상 수상은 올해가 처음이 아니다. 무려 3년 연속이다. 방탄소년단은 2018년 '제32회 골든디스크어워즈'에서 'LOVE YOURSELF 承 Her' 앨범으로, 지난해에는 'LOVE YOURSELF 結 Answer'로 대상 트로피를 품에 안았다.

앞서 방탄소년단은 지난 4일 '골든디스크어워즈' 디지털 음원 부문에서도 대상을 수상한 바. 또한 방탄소년단은 최근 미국 CNN 방송이 '2010년대 음악을 변화시킨 10대 아티스트'로 선정해 화제를 모았다. 미국 뉴욕 타임스퀘어에서 열린 ABC의 새해맞이 라이브쇼 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 2020'(Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve 2020)에서 2017년에 이어 두번째로 출연해 무대를 꾸미기도.

때문에 이날 '골든디스크어워즈'에 등장한 방탄소년단의 무대도 글로벌 팬들의 눈길을 끌기 충분했다. 방탄소년단은 '작은 것들을 위한 시'를 열창하며 관객들의 심장을 들썩이게 만들었다. 이어 방탄소년단은 'Intro:Skool Luv Affair'와 '보조개', '소우주', 'Dionysus'를 연달아 부르며 신선한 콘셉트와 특유의 칼군무, 안정적인 라이브 실력을 뽐냈다. 팬들과 함께 호흡하는 무대 매너로 '방탄소년단 콘서트'를 방불케하기도 했다.

방탄소년단은 이날 4관왕을 차지했다. 방탄소년단은 '왕이윈뮤직 팬스 초이스 케이팝 스타상', '틱톡 골든디스크 인기상', '음반 부문 본상', '대상'을 수상했다. 방탄소년단 정국은 "아미! 지금 여러분들의 함성처럼 큰 사랑과 응원 덕분에 이렇게 멋진 상 받을 수 있어서 기분이 좋다", 뷔는 "아미 정말 감사하고, 아미는 나의 별. 아미는 나의 달. 아미는 나의 전부에요. 보라해"라고 말하며 폭발적인 반응을 이끌어냈다.

방탄소년단과 펭수와의 만남도 뜨거운 관심을 받았다. 방탄소년단 RM은 "혹시 저 알고 계셨나요?"라고 묻는 펭수의 말에 "당연히 알고 있다. 대한민국에서 가장 유명한 동물 아니냐"며 엄지를 치켜세웠다. 그러자 펭수는 "선배님들 만난다는 소식 듣고 춤 연습 했다. 소원 하나 들어주시면 안 됩니까? '작은 것들을 위한 시' 춤 같이 추자"며 방탄소년단과 유쾌한 분위기를 자아냈다.

트와이스와 뉴이스트는 '2관왕'을 차지하며 '대세 아이돌'의 자리를 지켰다. 트와이스와 뉴이스트는 '코스모폴리탄 아티스트상'과 '음반 부문 본상'을 수상했다.

한편 '제34회 골든디스크어워즈 with 틱톡' 시상자 라인업에는 펭수와 배우 장기용, 장동윤, 서강준, 윤세아, 강하늘, 이영진, 장혁, 한예슬, 김태희, 정우성 등이 이름을 올렸다.

- 다음은 '제34회 골든디스크어워즈 with 틱톡' 음반 부문 수상자

▲ 대상 : 방탄소년단

▲ 틱톡 골든디스크 인기상 : 방탄소년단

▲ 코스모폴리탄 아티스트상 : 트와이스, 뉴이스트

▲ 베스트 O.S.T.상 : 거미

▲ 왕이윈뮤직 팬스 초이스 케이팝 스타상 : 방탄소년단

▲ 본상 : NCT DREAM, 트와이스, 세븐틴, 백현, 몬스타엑스, 찬열&세훈, 갓세븐, 뉴이스트, 방탄소년단, 슈퍼주니어

▲ 남녀 베스트 퍼포먼스상 : (여자)아이들, 아스트로

[사진] '제34회 골든디스크어워즈 with 틱톡' 방송화면 캡처, OSEN DB