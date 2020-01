카를로스 곤 도주 사건 '폭풍 트윗'… "바람과 함께 사라지다"

카를로스 곤(Carlos Ghosn) 전 르노·닛산·미쓰비시 회장이 보석 중 일본에서 레바논으로 도주한 사건의 파장이 커지는 가운데 소셜미디어에 이번 사건을 풍자하는 메시지가 속속 올라오고 있다.



3일 블룸버그통신은 "곤 전 회장의 도주 사건이 '폭풍 트윗'을 일으키고 있다"며 "대부분은 관련 뉴스를 공유한 것이지만, 곤 전 회장의 성(姓)과 '떠난', '끝난'을 뜻하는 단어 'gone'의 유사한 발음을 이용해 익살을 부리는 트윗도 눈에 띈다"고 보도했다.





엘런 머스크 트위터(위), 파이낸셜타임스 트위터(아래).

미국 전기차 제작 업체인 테슬라의 CEO 엘론 머스크는 지난 1일(현지 시간) 자신의 트위터 계정에 'Carlos Gone'이라고 썼다. 그대로 읽으면 곤 전 회장의 이름 '카를로스 곤'이지만 곤 전 회장의 성 '곤'의 철자를 '떠나다'는 의미를 가진 단어 'Gone'으로 바꿔 써 '카를로스가 떠났다'라는 의미로 읽힌다.



영국 파이낸셜타임스는 2일 '바람과 함께 사라지다(Gone with the wind)' 대신 '바람과 함께 한 곤 전 회장(Ghosn with the wind)'라는 제목의 기사를 냈다. 역시 떠난 상황을 의미하는 단어와 곤 전 회장의 성의 발음이 비슷하다는 점을 이용해 곤 전 회장의 도주 사건을 익살스럽게 표현한 것이다.



한편 곤 전 회장의 도주 사건은 장기화될 조짐을 보이고 있다. 레바논 정부는 물론 곤 전 회장이 국적을 가지고 있는 프랑스에서도 그의 일본 송환에 부정적인 입장을 보이고 있기 때문이다. 곤 전 회장은 일본을 제외한 다른 국가의 언론과 대리인을 통해 잇따라 성명을 발표하며 결백을 주장하고 있다.