블랙핑크 지수, 오늘 생일 맞아 ♥츄탄일♥" 자축..YG 축전 공개[★SHOT!]

[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크 지수가 생일을 맞아 뜨거운 축하를 받고 있다.



YG엔터테인먼트 측은 3일 0시 블랙핑크 공식 SNS를 통해 "#BLACKPINK #블랙핑크 #JISOO #지수 #HAPPYBIRTHDAY #20200103 #YG"라는 글과 함께 축전을 공개했다.

해당 축전에는 'HAPPY BIRTHDAY JISOO OF BLACKPINK'라는 글과 함께 지수의 모습이 담겨 있다. 사진 속 지수는 뒤로 돌아본 재 환하게 웃고 있다.



이날 지수 역시 축전을 자신의 SNS에 올린 후 "♥츄탄일♥ #20200103"이라고 글을 남겼다. 이에 키즈 모델 엘라 그로스(Ella Gross)는 "언니 생일 축하해요! 많이 사랑해요! (Unni Happy birthday to you!! I love you so much!)"라고 메시지를 보냈다. 많은 글로벌 팬들도 지수를 축하해주고 있다.



한편 지수가 속한 블랙핑크는 올해 초 컴백을 앞두고 있다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] YG