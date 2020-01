최시원 "지난해 미숙했던 점, 너그러운 이해 덕 성장" [전문]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 슈퍼주니어 최시원이 팬들에 새해 인사를 전했다.

이어 "2019년 한 해, 미숙했던 점도 있었고 그에 따른 질타도 있었지만 너그러운 마음으로 이해해주셨고 덕분에 조금이나마 더 성장할 수 있지 않았나 싶다"며 "2020년도 잘 부탁 드리겠다. 그리고, 늘 계획하시는 모든 일들이 잘 되시며 평안 가득하시길 바란다"고 밝혔다.

최시원은 2005년 그룹 슈퍼주니어로 데뷔, 대표적인 K팝 스타로 자리매김했다. 배우로도 활동 중인 최시원은 지난달 31일 방송된 '2019 KBS 연기대상'에서 '국민 여러분!'으로 중편드라마 남자 우수상을 받았다

▶다음은 최시원 글 전문

안녕하세요! 최시원입니다.

연말은 사랑하는 분들과 함께 잘 보내셨나요?

연말과 정초는 정말 정신이 없어서 이제서야 인사드립니다.

부족한 제게 새해부터 멋진 상을 주셔서 진심으로 감사드립니다.

2019년 한 해, 미숙했던 점도 있었고 그에 따른 질타도 있었지만 너그러운 마음으로 이해해주셨고 덕분에 조금이나마 더 성장할 수 있지 않았나 싶습니다.

2020년도 잘 부탁드리겠습니다. 그리고, 늘 계획하시는 모든 일들이 잘 되시며 평안 가득하시길 바랍니다.

새해 복 많이 받으세요 Wishing you all the Best. Happy new year!