엑소, 서울 앙코르 콘서트 대성황...4만5000명 팬 열광

엑소 서울 앙코르 콘서트

그룹 '엑소(EXO)'가 사흘간의 서울 단독 콘서트를 성료하며 2019년을 마무리했다.



소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 엑소는 지난달 29~31일 서울 송파구 올림픽 체조 경기장에서 '엑소 플래닛 #5-익스플로레이션 [닷] -'공연을 열었다.



이번 콘서트는 지난 7월 성황리에 펼쳐진 엑소 다섯 번째 단독 콘서트의 앙코르 공연이자 피날레를 장식하는 공연이다. 3회 공연 모두 매진을 기록하며 총 4만5000명의 관객을 모았다. 공연 마지막 날에는 네이버 브이라이브 플러스(VLIVE+)를 통해 전 세계에 생중계돼 뜨거운 반응을 얻었다.



엑소는 '으르렁’ ‘중독' '콜 미 베이비(CALL ME BABY)' 등 히트곡을 비롯해 정규 5집 '돈트 메스 업 마이 템포(MESS UP MY TEMPO)'와 정규 5집 리패키지 '러브 샷'(LOVE SHOT) 수록곡들을 선보였다.

첸의 '12월의 기적', 카이의 '컨페션(Confession)' 수호의 ' 지나갈 테니' 등 멤버별 솔로 무대와 세훈·찬열 유닛 무대까지 총 27곡의 환상적인 무대를 선사했다. 지난해 11월 발매된 엑소 정규 6집 '옵세션'의 무대도 새롭게 마련해 팬들을 열광하게 만들었다. 관객들은 매회 드레스코드를 각각 레드·그린, 블랙·그레이·화이트, 브라운·화이트 등 엑소의 겨울 앨범들을 상징하는 색깔로 맞춰 입고 공연을 열정적으로 즐겼다.