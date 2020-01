에이티즈, 클랙식함부터 절제된 카리스마까지..남성美 넘치는 컴백[Oh!쎈 컷]

[OSEN=선미경 기자] 보이그룹 ATEEZ(에이티즈)가 더욱 세련된 매력을 예고하고 있다.



ATEEZ는 지난 달 29일부터 1일까지 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’(트레져 에필로그 : 액션 투 앤서)의 개인 콘셉트 이미지와 할라 버전 단체 이미지를 공개했다.



개인 이미지 속 멤버들은 목걸이와 모자, 다양한 소품 등으로 각자만의 개성을 살리며 감각적인 스타일링을 자랑하고 있는 가하면, 한층 세련된 멤버들의 비주얼이 눈길을 사로잡아 컴백 콘셉트에 대한 팬들의 궁금증을 증폭시키고 있다.



또 단체 이미지에선 페도라 모자와 블랙 의상을 착용해 클래식하면서도 깔끔한 분위기를 연출, 카메라를 지그시 바라보는 눈빛에선 남성적인 면모와 절제된 카리스마까지 느껴져 보는 이들을 매료시킨다.





ATEEZ는 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’를 통해 더욱 성숙해진 ATEEZ표 음악적 색깔은 물론, 탄탄한 세계관까지 보여줄 예정이다.



앞서 ATEEZ는 정규앨범 ‘TREASURE EP.FIN : All To Action’(트레져 EP.핀 : 올 투 액션)으로 완전무결한 퍼포먼스와 글로벌 대세돌의 위상을 뽐내며 국내외를 넘나드는 인기를 증명한 바 있다.



종횡무진 활약을 펼칠 ATEEZ의 ‘TREASURE EPILOGUE : Action To Answer’는 오는 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다. /seon@osen.co.kr

[사진]KQ엔터테인먼트 제공