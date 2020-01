[2020 가요계] 방탄소년단 활약·일본 한류 계속...한한령 해제 기대

방탄소년단

국산 공상과학 만화영화 '2020년 우주의 원더키디'(1989)처럼 2020년이 왔다. 만화영화 속처럼 우주여행은 아직 자유롭지 못하지만, 우주여행 못지않은 음악여행은 올해도 다채롭게 펼쳐진다.



◇월드클래스 방탄소년단, 올해도 활약 계속



올해 음악계 새해도 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 열어젖힌다. 1일 오전(한국시간) 미국 ABC 방송의 새해맞이 라이브 쇼 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2020(Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2020)'의 생방송에 출연한다.



방탄소년단은 지난해 미국 빌보드 메인앨범차트 '빌보드 200'의 세 번째 정상에 오르고, 월드투어로 206만명을 끌어모으며 명실상부 월드클래스 그룹이 됐다. 올해 초 새 앨범 발매를 예고했는데 '빌보드 200' 4번째 정상 등극이 유력하다. 빌보드의 다른 메인 싱글차트 순위도 관심사다. '작은 것들을 위한 시'로 이 차트 K팝 그룹 최고 순위인 8위를 기록했다. 이와 함께 방탄소년단 소속사 빅히트 엔터테인먼트가 올해 5월께 기존 삼성동 사옥에서 신사옥(용산 트레이드센터)으로 확장 이전하는 것도 주목할 만하다. 단지 장소를 옮기는 것 이상의 의미를 지닌다. 방탄소년단 활약으로 국내 굴지의 엔터테인먼트 회사가 된 빅히트가 새로운 시대를 열겠다는 상징적 선언이다.



◇한일 관계 개선은 요원···일본 한류는 계속



지난해 한일 관계는 국교 정상화 이후 최악이었다는 평가다. 작년 말 양국 정상이 만나 대화를 나눴지만 정치적, 경제적 대립은 한동안 계속될 것으로 보인다.



그럼에도 민간 영역에서 K팝 가수들이 선봉이 된 한류를 중심으로 교류는 이어지고 있다. 작년 방탄소년단, 그룹 '트와이스' 등에 이어 올해도 K팝 가수들은 현지 활약을 예고하고 있다.



트와이스는 지난달 23일 일본 오리콘이 발표한 '오리콘 연간 랭킹 2019' 내 '연간 아티스트 토털 세일즈 랭킹'(2018년 12월24일~2019년 12월16일 집계 기준)에서 K팝 가수 중 가장 높은 순위인 4위를 차지하는 등 전성기를 구가하고 있다.



K팝 가수로는 유일하게 3년 연속으로 일본 대표 연말 가요 축제 NHK '홍백가합전'의 초청을 받았다. '트와이스 월드투어 2019 - 트와이스라이츠'를 돌고 있는 트와이스는 내년 3월 3, 4일 일본 도쿄돔 2회 공연도 추가했다.



작년 12월4일 도쿄돔 공연 5만5000석을 매진시킨 블랙핑크는 4~5일 오사카 교세라 돔, 2월 22일 후쿠오카 야후 오크돔 등에서 투어를 이어간다.



◇한한령 해제될까



사드 배치 이후 촉발된 중국의 한한령이 올해에는 해제될 수도 있다는 기대감이 고개를 들고 있다. 지난달 23일 중국 베이징에서 한·중 정상회담을 열린 이후 현지에서 K팝 가수들이 중국에서 다시 활동할 수 있을 것이라는 기대감이 일어나고 있다고 현지 언론들이 보도하는 중이다.



작년 10월 가수 김재중이 중국 베이징에서 열린 '2019 아시아 신곡 차트 시상식'(신가방 시상식)에서 '해외 인기 가수상'을 받는 등 K팝 가수들의 현지 활동 재개에 대한 낙관적 전망이 계속 나오고 있다. 앞서 블랙핑크 멤버 로제는 지난해 11월 배우 이동욱과 함께 중국 베이징에서 행사를 연 이탈리아 브랜드 발렌티노의 공식 초청으로 현지 국제공항에 입성, 뜨거운 환대를 받기도 했다.



◇SM·이수만, 지구촌 최대 규모 '라이브 에이드' 서울 유치



SM엔터테인먼트와 이수만 프로듀서는 자선 공연 '글로벌 골 라이브: 더 파서블 드림(Global Goal Live: The Possible Dream)' 서울 유치를 작년 11월 확정했다. 아시아 대륙을 대표하는 개최지로 선정됐다.



21세기판 '라이브 에이드'라 불리는 세계 최대 규모의 공연이다. '글로벌 골 라이브: 더 파서블 드림'은 2030년까지 전 세계 193개 유엔회원국가 지도자와 정부, 자선가, 민간 단체 등이 가난한 국가들을 위해 기금을 마련하는 '글로벌 시티즌'이 기획한 지구촌 최대 자선 공연이다.



날짜는 올해 9월26일이다. 라인업이 화려하다. 콜드 플레이, 메탈리카, 뮤즈, 어셔, 레드 핫 칠리 페퍼스, 앨리샤 키스, 빌리 아일리시, 퍼렐 윌리엄스 등이 헤드라이너로 나선다고 예고됐다. 한국 가수 중에서는 SM에 소속된 엑소, 보아, 슈퍼엠이 출연한다. 이 프로듀서가 공연 총감독으로 나선다.



◇YG엔터테인먼트, 부활 가능할까?



그룹 '빅뱅' 전 멤버 '승리 게이트'로 촉발된 작년 일련의 상태로 YG엔터테인먼트는 힘든 한해를 보냈다. 올해는 상황이 나아질 것으로 보인다.



작년 소속사의 악재 속에서도 블랙핑크는 명실상부 K팝 대표 걸그룹으로 부상했다. 올해 초 새 앨범 발매를 예고, 기세를 이어갈 것으로 보인다. YG의 새 보이그룹 '트레저13'도 올해 안에 데뷔할 것으로 보인다.



변수는 있다. YG와 이 회사의 간판인 그룹 '빅뱅' 멤버들과 재계약 여부다. 네 멤버가 군 복무를 모두 마친 후 재계약을 조율 중인 것으로 알려졌다.



◇신승훈 데뷔 30주년·보아 데뷔 20주년



'발라드의 황제'로 통하는 신승훈은 올해 데뷔 30주년을 맞았다. 신승훈은 지난 1990년 '미소속에 비친 그대'로 데뷔했다. 이 앨범은 데뷔작으로는 이례적으로 140만장이라는 판매량을 기록했다. 특히 7집까지 연속 밀리언셀러를 기록하며 주목받았다.



또 '보이지 않는 사랑'으로 음악방송 14주 연속 1위, 한국 골든디스크 역사상 최다 수상, 한국 가요 음반 역사상 최대 누적 판매량 1700만장 등 대중음악사에서 굵직한 기록을 써왔다.



작년 데뷔 30주년 프로젝트의 하나로 호주 시드니 오페라하우스에서 단독 콘서트를 열었다. 3000명의 현지 관객들이 운집, 데뷔 30주년 프로젝트의 신호탄을 성공적으로 쏘아 올렸다.



4월 11, 12일 서울 세종문화회관 대극장에서 데뷔 30주년 전국 투어 '2020 더 신승훈 쇼 ? 미소속에 비친 그대'를 시작을 전국 투어도 돈다. 투어 전인 3월 30주년 기념 앨범도 낸다.



보아는 올해가 데뷔 20주년이다. 2000년 만 13세에 1집 '아이디 피스 비(ID:PEACE B)'로 데뷔한 원조 한류스타다.



2002년 한국 가수 최초로 일본 오리콘 차트에서 1위를 차지하며 한류 열풍에 불을 지폈다. 여전히 일본에서 인기를 누리고 있다. 올해 20주년을 기념하는 다양한 프로젝트를 구상 중이다.



이밖에 올해 '가왕' 조용필과 '문화 대통령' 서태지의 신곡 발매 등 에 대한 기대감도 나온다. 2018년 말 7개월에 걸친 50주년 전국 투어 대장정을 마친 조용필은 이후 새 앨범에 대한 구상을 계속하고 있다.



서태지도 지난 2017년 잠실올림픽주경기장에서 데뷔 25주년 기념을 펼친 이후 신곡 구상에 한창이다. 특히 2020년 경자년(庚子年) '흰 쥐' 해를 맞아 활약이 예상되는 대표적인 72년생 쥐띠 가수로 꼽히고 있다.