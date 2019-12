NCT, 13명 모두 모여 '가요대제전' 빛냈다..2020년에도 비주얼 맛집 [★SHOT!]

[OSEN=박소영 기자] NCT 멤버들이 MBC ‘가요대제전’을 환하게 밝혔다.

1일 오전 NCT 공식 인스타그램에 “#NCT #가요대제전”이라는 해시태그 메시지와 함께 사진 여러 장이 올라왔다. 이는 전날 진행된 MBC ‘가요대제전’ 현장에서 찍은 사진이다.

사진에서 NCT 멤버들은 한데 모여 카메라를 보며 해맑게 웃고 있다. 13명의 멤버가 다 같이 2019년을 마무리하고 2020년을 맞이해 팬들을 더욱 흐뭇하게 만든다.

NCT드림은 ‘가요대제전’에서 H.O.T.의 'we are the future’, 동방신기 '미 로틱’, 엑소의 'Love Shot’, 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시' 커버 무대를 펼쳐 시청자들과 현장 팬들을 사로잡았다.

또한 NCT U는 지난 2019년 12월 13일 신곡 ‘커밍홈’을 발표해 겨울 감성을 뿜어냈다.

